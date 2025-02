Es verdad que en números recientes se calmaron los regresos y pasaron a ser más protagonistas los debuts del talento de NXT, pero la sorpresa dentro del Royal Rumble sigue siendo —y siempre será—uno de los encantos del PLE homónimo. La expectativa ante la identidad de quien saldrá por la cortina cuando la cuenta regresiva llegue su fin y la chicharra suene es tan atractiva como el combate en sí y la imprevisibilidad en torno a su último hombre en pie.

► 9 sorpresas que te dejarían boquiabierto en el Royal Rumble 2025 9) Ken Shamrock

Uno de los pilares más fuertes de la Attitude Era, el también ex UFC ha estado haciendo campaña durante años para terminar con sus asuntos pendientes y ganar un Campeonato Mundial en WWE. Probablemente su entusiasmo sea excesivo, pero un regreso sería sinónimo de un buen momento nostálgico para el protagonista de algunos de los momentos más memorables de los 90. Después de todo, tiene un contrato de leyenda con la compañía y eso es un buen punto de partida.

8) Scott Steiner

En 1993, altas esferas de WWE sugirieron que Scott Steiner hiciera su debut en el Royal Rumble y, para sorpresa de todos, venciera. Con la amenazante salida de Hulk Hogan, el cartel de “se busca nuevo rostro” estaba vigente, y un Steiner vs. Yokozuna por el título absoluto, con coronación del potencial nuevo chico top, fue descartada por McMahon alegando que el futuro Campeón Mundial de WCW no cumplía con los requisitos para semejante empuje. No decimos de algo parecido, pero compartir el ring con su sobrino Bron Breakker crearía una dinámica interesante.

7) Santino Marella

¿Por qué no? No tendría que hacer más que cumplir con su papel, quizá repitiendo aquella eliminación récord que experimentó en 2009, de la cual alegó «no estar preparado». O quién sabe, revivir su casi victoria de 2011… bueno, antes un Steiner Campeón Mundial Indiscutido. Convengamos, no obstante, que podría aportar desde lo que mejor sabe: la comedia. ¡Y poder hacer historia con su hija!

6) Mr. Kennedy

Quien se perfilaba como uno de los rudos principales de WWE a fines de los 2000 vio en su despido de 2009 un antes y un después. Su mala actitud —más un incidente con Randy Orton que fue la gota que colmó el vaso—cortó esa esperanza de convertirse en un grande en la historia. Pero una década pasó ya y los humos se han apaciguado bastante. Si bien una vuelta a tiempo completo quizás no sea la mejor idea, lo cierto es que dejaría a más de uno perplejo.

5) Dolph Ziggler

Cuando Dolph Ziggler se fue de WWE, lo hizo para que al atravesar la cortina, la gente se volviera loca. Ante la falta de protagonismo que le otorgaron durante más de una década, decidió que la búsqueda debía ser en otras partes. Rechazó AEW para cercionarse de cumplir con el objetivo y en TNA encontró la respuesta. Hoy, si en una de esas gritara «aquí estoy para mostrarle al mundo» como carta sorpresa del RR, esa búsqueda estaría completa. Verdad, por un momento, pero que podría quedar para siempre… No nos olvidemos de aquel gran canjeo de 2013.

4) Joe Hendry

Di su nombre y él aparecerá. No es Lord Voldemort, es Joe Hendry. Y ha sido sensación durante lo largo y ancho del 2024, de modo que en este 2025 naciente deberá poner manos a la obra para seguir por la misma senda. Una forma de hacerlo —o de superarse, incluso—definitivamente sería decir presente en la batalla real, cuya trascendencia superaría con creces a cualquier otro desafío que haya hecho hasta la fecha. ¿Se imaginan a la estrella de TNA encabezando WrestleMania?

3) Jeff Hardy

Te conocemos, conocedor, y sabemos que todavía te estás agarrando la cabeza ante el hecho de que CM Punk y Jeff Hardy ni siquiera hayan compartido pantalla durante los tantísimos meses que coincidieron en All Elite Wrestling. Y hay más: no han estado en un mismo lugar (donde haya cámaras al menos) desde su recordada rivalidad de allá por 2009. Es verdad, Jeffrey no se fue bien de la compañía en 2022. De acuerdo a su hermano Matt, no obstante, los ánimos se han apaciguado y el reencuentro sí es posible.

2) Kurt Angle

No es como que vaya a regresar alguna vez a la competencia activa, pero las cosas como son: el Rumble es como el «permitido» del fin de semana. No se come pastel todos los días, pero está bien darle un bocado el domingo por la tarde. «El Medallista Olímpico» no solo no quiere volver a calzarse las botas, sino que no puede por cuestiones físicas derivadas de varios cuellos rotos y abuso de pastillas. Sin embargo, el permitido… ¡Él es nuestro pastel de chocolate y crema!

1) Daniel Bryan ¿Conocen a un tal Bryan Danielson? A lo mejor hayan escuchado de él. En el pasado, en WWE concretamente, se le conocía mejor como Daniel Bryan. Hizo un par de cosas en el tiempo que tuvo en la empresa. Cosas simples, como cerrar WrestleMania conquistando el título mundial, haber sido el luchador favorito del mundo entero durante más de un año, ganar múltiples Campeonatos y demás. Ya saben, nada a destacar. Escuchamos que está libre, así que… ¿Por qué no hacer el intento? Aunque su vuelta implicaría tener que soportar el pedido eufórico de una recontratación, cuestión poco probable por su retiro/deseo de luchar muy esporádicamente, creemos que el affair por una sola noche valdría la pena… ¡y muchísimo más también!