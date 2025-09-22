¡9 mil dólares por un boleto para WrestleMania 42!

Conocemos detalles acerca de los boletos para WrestleMania 42. En 2026, WWE llevará nuevamente su evento premium más grande del año a Las Vegas.

► Los boletos de WrestleMania 42

A través de la información que nos revelan en exclusiva nuestros compañeros de PWInsider, confirmamos los siguientes precios de boletos de dos días para «La Vitrina de los Inmortales» en el Allegiant Stadium en Las Vegas, los cuales saldrán a la venta a finales de esta semana:

Sección A1 en piso – $8,998.00

Sección B en piso – $3,868.00

Sección R101 – $2,200.75

Nivel 100 – $1,495.00, $1,303.54, $1,174.80

Nivel 200 – $1,303.54 – $1,174.80

Sección 300 – $1,174.80

Sección 400 – $854.15

Es importante tener en cuenta que todos estos precios son antes de las tarifas de Ticketmaster y cargos por manejo. ¿Tienes pensado acudir a WrestleMania 42?

