Cuando Dave Meltzer habla, todos se detienen a escucharlo. Hasta ahora, el reputado periodista había hecho énfasis en cómo los ratings han sido paupérrimos y de cómo la compañía debía hacer cambios para revertir su actualidad. Pero la cosa ha llegado a un punto crítico en su perspectiva tras ver los números que el episodio de WWE Raw post-The Horror Show at Extreme Rules cosechó. Aunque técnicamente no lo fue, Meltzer fue contundente al describirlo como "el peor número de la historia del show", alegando que éste era demasiado importante para esos números.

El término que utilizó fue "preocupante", algo que ya empleó en el pasado. Sin embargo, fue tan lejos como para comparar al presente de la compañía con el de los años finales de WCW en lo respectivo a algunas cosas (no en el panorama general), para luego acotar que "WWE tiene dinero para seguir viva por cuatro años más...". No hubo un pero, mas no es difícil interpretar el resto de la oración. Por tal motivo, hoy les traemos 7 ideas para levantar los ratings de WWE.

► Un Draft extendido

En 2005, WWE presentó su edición de Draft más particular hasta la fecha, de entonces hasta ahora. ¿En qué consistió? Básicamente, en extender la "lotería" por un mes. Cada semana, la empresa anunciaba nuevas adiciones a los elencos de Raw y SmackDown, y cada semana, los espectadores estaban ansiosos esperando por ver cuál sería la próxima Superestrella en saltar de marca. Por algún motivo que no podemos descifrar, este año no hubo Draft en lo absoluto, y aunque con los años daría la sensación que el Draft perdió su magia mediante el "Superstar Shake-Up" o las distintas encarnaciones no tan creativas, este es la oportunidad de hacer algo diferente.

► ¿Nuevo GM? El Universo WWE

Teniendo como propósito evitar demasiados días laborales, algo sumamente comprensible, las grabaciones televisivas de los programas semanales de WWE se han estado haciendo previas a su emisión. En cuanto las cosas se normalicen un poco, no obstante, y vuelvan las transmisiones en directo, he aquí una sugerencia que podría funcionar. ¿Recuerdan cuando los McMahon salieron en aquel Raw de fines de 2018 para anunciar que le cederían el control al universo de WWE? Terminó siendo una absoluta mentira, pero ahora podría cumplirse. En un hecho nunca antes realizado, estaría bien que el poder y las funciones de Gerente General recayeran en el público, delegando combates deseados y opciones por escoger cual Cyber Sunday en su día.

► Formación de facciones

¿Qué tienen de distinto las facciones para recuperar el interés del aficionado que desconectó? Por empezar, un abanico de infinitas posibilidades en cuanto a lo que se puede hacer cada semana sin caer en la reiteración. Segundo, exprimir las personalidades de sus miembros y fortalecerse mutuamente, dando paso consecuentemente a un margen mayor de creación de estrellas. Además, ayuda a dar tiempo televisivo a luchadores que individualmente no lo tendrían, y de tener un conceptivo atractivo —ej: nWo, DX, Nexus, Evolution—, invitarían al fan a reconectar a la pantalla semanalmente. No es tanta ciencia, con decir que funcionó de sobremanera en la Attitude Era es suficiente, ¿cierto?

► Nuevas estipulaciones

No hay peor producto en la lucha libre que la denominada en Estados Unidos como la "crash TV". Un estilo que caracterizaba al siempre polémico Vince Russo y que fue uno de los motivos por los cuales WCW terminó desapareciendo del mapa eventualmente, en el que se abusaba de las estipulaciones y ocurrían demasiadas cosas como para digerir en un par de horas. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Sí, en cambio, estaría bien hacer uso de estipulaciones llamativas que llevan tiempo sin usarse, o heredar alguna que otra de la época de los territorios o los 90. Diablos, por qué no hasta tomar un teléfono, llamar a Pat Patterson e inventar algunas nuevas. Lo nuevo es siempre bienvenido y generalmente despierta la curiosidad.

► Emisión de combates históricos

He aquí una idea polémica y que seguramente daría paso a un largo y extenso debate: la emisión de combates viejos, históricos. Si por un momento nos ponemos en los zapatos de la oficina de WWE y en la preocupación de la que hablábamos que nunca parece acabar, nos encontraremos con el dato estadístico de que los mejores números que Raw o SmackDown han hecho en tiempos recientes han sido de la mano de luchas ya ocurridas. El fan ha dejado en claro que no está conforme con el presente, pero sigue enamorado del pasado. Quizá no deje una buena imagen en cuanto al producto actual; eso sí, nadie puede negar que en esta situación de desesperación, ayuda a recuperar espectadores, y hay que empezar a buscar respuestas de la forma que sea antes de que todo se desmorone.

► Un hecho que reconecte

Ha quedado en claro que por más que se promocione un hecho que interese a las masas y éstas estén atentos a él, eso no garantiza que a la noche siguiente ese mismo público vaya estar pendiente a su resolución. Lo que proponemos es usar la cabeza hasta que no queden más pensamientos posibles: diseñar un ángulo, una lucha o un siquiera un segmento que mantenga al Universo WWE pegado a la pantalla al corto plazo, aunque sea lo único interesante de cada show. Hablamos de la vuelta de CM Punk, o el pedido de Mr. McMahon por más "actitud" para originar rumores sobre el regreso de la Attitude Era, una invasión de NXT o lo que sea. Tan sólo asegurar miradas para después desembocar en el siguiente y último punto:

► De una vez por todas...

Aquí no hay magia de por medio. Levantar los ratings en época de pandemia es una tarea dificilísima, y posiblemente ya no se vuelva a los números de 2019 en la post-pandemia. No hay una respuesta correcta más que actuar a prueba y error. No obstante, es obvio que seguir de la misma manera que ha estado haciendo que el barco tambaleé desde hace muchísimo tiempo no es la vía correcta. WWE, y especialmente Vince McMahon, debe ser más receptiva a buscar nuevas alternativas y modos. McMahon debe dejar de lado sus manías sinsentido que han conducido a esta instancia y escuchar más a los demás, abrirse a cosas a las que nunca antes se abrió. Si el tiempo le da la razón, pues bien por él, pero no hay peor intento que el que no se hace. Ahora sí, sí o sí, deben crearse nuevas estrellas, y WWE debe escuchar a su afición.

