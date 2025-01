Si hubo un momento para tributar a la carrera y el arte de Bryan Danielson, también conocido como Daniel Bryan en la WWE, es ahora. A unos pocos meses de su «retiro» de los cuadriláteros —que aun no sabemos si es definitivo, o si simplemente dejará de luchar a tiempo completo—y privados del lujo de verlo en acción, decidimos sentarnos y repasar lo curioso, alocado e increíble de una carrera increíble.

Lo que estás por leer, conocedor, es un extracto de las «100 cosas que no sabías de Bryan Danielson» de la nueva Revista digital CuadrilateroTops.com, cuya primera edición ya está disponible de forma gratuita aquí. De modo que si quieres hacerte con el centenar de curiosidades que, y aquí va un reto, te apostamos que al menos en la mayoría de los casos desconocías, no dudes y sigue informándote sobre uno de los mejores luchadores de los últimos tiempos.

► 7 cosas que no sabías sobre Bryan Danielson

En el especial de nuestra revista (que, dicho sea de paso, se puede visualizar en el más moderno formato flipbook), te responderemos, entre muchísimas otras cosas, las siguientes preguntas:

¿A qué jugosos planes que lo involucraban WWE le bajó el pulgar?

¿Por qué casi se fue a los golpes con Triple H y Randy Orton detrás de escena?

¿Cuántas veces pidió su salida de WWE, qué tan cerca estuvo de hacerlo y qué grandes planes tenía en tal caso?

Además, las tres veces que rechazó WWE, su reunión embarazosa con Vince McMahon y las alocadas sugerencias creativas que hizo a WWE.

Ya sin más preámbulos, ¡vayamos al extracto de las 7 cosas que no sabías del ex Daniel Bryan!

1) Tuvo un episodio en un vuelo con otra Superestrella

«En su autobiografía, Bryan contó un incidente que ilustra el respeto mutuo entre él y Regal. Sucedió en un vuelo de WWE mientras el ex Campeón de WWE era parte de la NXT original. Según contó, Ezekiel Jackson andaba renegando por su ubicación. ‘¿Cuál de ustedes, novatos, tiene mejor asiento que yo?’. ‘Yo’, dijo Danielson, ‘¿por qué?’. ‘Me lo quedo’, contestó Zeke. Bryan, enojado, no se echó atrás (‘No lo creo’), argumentando que esas no eran las formas. Jackson no quedó muy contento con la respuesta… y entonces intervino Regal. ‘¿Sabes con quién estás hablando?’, le apuntó a Jackson. ‘Este chico es un hijo para mí, y tiene más talento en un dedo que tú en todo el cuerpo’. Jackson se retiró hecho una pipa».

2) Odiaba el nombre «Daniel Bryan»

«El nombre Daniel Bryan no le agradaba. Cuando WWE le pidió que llevase una lista con sugerencias, llenó el papel con el nombre ‘Buddy’, como le decían a su padre, con el apellido ‘Peacock’ a la cabeza. Buddy Peackock no sonaba muy profesional para William Regal, quien apareció con una solución más fiel y simple: Daniel Bryan«.

3) Increíblemente…

«Sus primeras palabras en WWE fueron ‘yes’«.

¡Es hora de ESCOGER a tu Superestrella favorita y DESCUBRIR el regalo 🎁 al que te conduce! ¿Quieres probar? 👇

4) ¿Por qué usaba siempre color granate?

«El color granate que Danielson adoptó por el resto de su carrera en sus atuendos es un tributo a su gran maestro. La tradición la empezó cuando Regal le obsequió sus trusas y botas de ese color en MCW, un color que simbolizaba la simpleza de la lucha de la vieja escuela».

5) Dejó a los especialistas boquiabiertos cuando…

«Y si tocamos el tema de las pruebas, atención a este dato. En 2010, las Superestrellas fueron sometidas a un test sobre las decisiones que tomarían en distintas situaciones cotidianas. El objetivo era probar si reclutando a gente con resultados similares las probabilidades de éxito fueran semejantes. Personalmente, Bryan arrojó resultados inéditos. ‘Me dijeron que no conocían persona menos codiciosa, y no entendían cómo había llegado tan lejos siendo así’, reveló».

6) Quiso rebelarse y luchar en las indies sin que WWE lo supiera

«Una noche, Tommy Dreamer visitó los vestuarios de WWE y preguntó al directivo Mark Carrano por un par de luchadores para su show de House of Hardcore. Al oír esto, Bryan se apresuró a pedir el permiso de WWE para trabajar en la función enmascarado. Un rotundo no fue la respuesta. A partir de este hecho, pensó en presentarse a luchar en las indies con un traje que le cubriese todo el cuerpo y así evitar que WWE o cualquiera notara que era él».

7) Sheamus lo sorprendió teniendo relaciones

«La primera vez que él y Brie tuvieron relaciones, fueron interrumpidos por Sheamus y Ted DiBiase Jr. Al darse cuenta, la reacción del pelirrojo fue disculparse inmediatamente y retirarse: “¡Oh! Lo siento fella”.

Puedes seguir leyendo las 100 cosas que no sabías de Bryan Danielson/Daniel Bryan aquí