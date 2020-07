Con una función especial celebrada en el Shin-Kiba 1st RING, el luchador Onryo, dueño de la empresa 666 presentó "666 Vol. 97 ~Onryo Debut 25th Anniversary Memorial", con la que celebró 25 años de carrera luchística.

Onryo, cuyo nombre real es Ryo Matsuri, pero que toma su apelativo de batalla por el fantasma japonés de la venganza que fue asesinado tras ganar un torneo maldito, debutó en 1995 en la legendaria Wrestle Yume Factory (WYF) de Saitama y más tarde se integró a la también extinta FMW (Frontier Martial Arts Wrestling), tras su fugaz paso en empresas como o Pro Wrestling Fujiwara Gumi , Wrestle Association R y Dramatic Dream Team.

Tras el cierre de FMW en 2002, laboró en empresas como DDT, Fuyuki Army y Osaka Pro hasta que en 2003, junto con Crazy SKB fundó Darkness Pro-Wrestling Organization 666, o simplemente 666. A partir de 2018 tomó el control total de la empresa tras el retiro de su socio.

► "666 Vol. 97 ~Onryo Debut 25th Anniversary Memorial"

En esta función conmemorativa, toda la plantilla de luchadores agradeció a los presentes su apoyo y respetando las medidas de sanidad. Según el registro de asistencia, acudió el apocalíptico número de 666 asistentes, lo cual resulta imposible, ya que el recinto sólo tiene capacidad para 290 espectadores.

En duelo de parejas, "brother" YASSHI y Kohei Kinoshita doblegaron a Konaka y YANAGAWA en una rápida batalla de siete minutos de duración.

Kumiko Takeda regresó a 666 al lado de Nene ∞ D.a.i para dar cuenta de ASUKAMA y Bull Miyagi, en combate de parejas mixtas.

En lucha especial de tercias estilo cómico, Shinobu, Koju Takeda y Yusuke Kodama pasaron sobre Guts Ishijima, Banana Senga y Fumiori Abe.

La semifinal fue un choque de equipos donde Ram Kaicho-gun (Ram Kaicho, Jun Kasai, Yasu Urano, Rina Yamashita y Senpai) chocaron ante Naoshi Sano y sus propias facciones eclécticas (Fuguri Sano-gun) siempre cambiantes. La fotografía y el video están prohibidos durante estos partidos, y la publicación de ellos en las redes sociales está igualmente prohibida, por lo que sólo sabemos el resultado del duelo, donde el equipo de Ram Kaicho, la única mujer en 666, fue el ganador.

En el turno estelar, Yuko Miyamoto expuso el Campeonato 666 Chaos Undecided Freedom. El título fue creado en 2018 y se adjudicó mediante un largo torneo de 10 meses donde Miyamoto se coronó como el monarca inaugural. Ésta era su cuarta defensa titular.

Inicialmente se había anunciado como un mano a mano, pero al cambiar a una lucha de campeonato, las cosas se tornaron muy violentas. Mesas, sillas, tablones de madera salieron a relucir como instrumentos de castigo.

A pesar de la reciedumbre de Miyamoto, Onryo usó su mayo experiencia y finiquitó la contienda con su 66 Lock, un fortísimo castigo al brazo de su oponente, que Miyamoto no tuvo más remedio que rendirse. De esta manera Onryo se proclamó nuevo monarca, el segundo en la historia del único título de 666.

Los resultados completos son:

666 "666 VOL. 97 ~ ONRYO DEBUT 25TH ANNIVERSARY MEMORIAL", 27.06.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 666 Espectadores

1. HELLBROS Ryu & HELLBROS Ken Debut Match: Taro Yamada y YANAGAWA vencieron a HELLBROS Ryu y HELLBROS Ken (8:27) con un Crab Hold de YANAGAWA sobre Ryu.

2. Easy for Beginners to understand! Baby vs. Heel Special Six Man Tag: Dynasty, Jamboree Burbridge y Maika Ozaki derrotaron a Dark Sherman Molinos, K666 y Leatherface (6:06) con un Six Clutch Cutback-Cradle de Burbridge sobre K666.

3. Team KY-gun! Learn from Takumi! Riaju-hen: "brother" YASSHI y Kohei Kinoshita vencieron a Konaka = Pale One y YANAGAWA (7:08) con la Hurricanrana de Konoshita sobre Konaka.

4. Shinjuku 2-Chome Women' Match: Kumiko Takeda y Nene ∞ D.a.i derrotaron a ASUKAMA y Bull Miyagi (6:10) con un Jumping Cross Armbreaker de Takeda sobre ASUKAMA.

5. "Abe-kun, isn't it terrible to break the promise?" Feelings of the angry Koju: Shinobu, Koju Takeda y Yusuke Kodama vencieron a Guts Ishijima, Banana Senga y Fumiori Abe (8:29) con un German Suplex Hold de Takeda sobre Abe.

6. Ram Kaicho-gun vs. Fuguri Sano-gun: Ram Kaicho, Jun Kasai, Yasu Urano, Rina Yamashita y Senpai derrotaron a Naoshi Sano y Fuguri Sano-gun (13:00) con la Pearl Harbor Splash de Kasai sobre Fuguri Sano-gun.

7. 666 Chaos Undecided Freedom Title: Onryo venció a Yuko Miyamoto (c) (19:57) con la 66 Lock - conquistando el título.