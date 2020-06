6 luchas confirmadas para esta noche en AEW Dynamite

Con el horizonte puesto sobre AEW Fyter Fest 2020, cita que ocupará los episodios de AEW Dynamite del 1 y 8 de julio, los Élite no bajan el pistón, sabedores de que las cifras de audiencia han mermado durante los meses de confinamiento. Si bien la falta de una cantidad de público real supone un factor psicológico crucial para los telespectadores, obviando este punto, desde luego la calidad de los shows presentados por la novel compañía ha sido muy notable.

Probablemente ahora no reparemos en ello, pero con el tiempo, nos daremos cuenta que las "Wednesday Night Wars" establecieron un nuevo estándar para cualquier show televisivo que se precie, dejando en pañales a los vistos durante las "Monday Night Wars", al menos en lo respectivo a calidad de combates.

Y combates en importante cantidad ocuparán el menú de esta noche de Dynamite. Mi compañero William Beltrán ya les informó de cinco que se confirmaron poco después del capítulo de la semana pasada.

Pero habrá un sexto encuentro, de interesante trasfondo.

In addition to the huge Wednesday Night #AEWDynamite card with 5 matches already announced for tomorrow’s show, The Star of The Show @annajay___ will be returning to Dynamite! Anna Jay’s trained hard since her Dynamite debut v. @shidahikaru, & we’re excited she’s back in action! https://t.co/sjPzhL2iNg pic.twitter.com/n5vYIAAJL6