6 luchas a seguir del AEW Continental Classic 2024

Para los amantes del factor «in-ring» sin parafernalias de por medio ni necesidad de justificaciones narrativas, y especialmente para quienes valoran la influencia del puroresu en la industria estadounidense, el Continental Classic fue una de las mejores noticias en 2023 para los fans de AEW.

Otro asunto sería valorar su repercusión sobre los ratings, pues dicha justa no pudo mejorar lo que ya parece un problema cronificado dentro de la empresa. Pero en cualquier caso, AEW toma la acertada decisión de programar una segunda entrega del Continental Classic justo un año después, en pos de ser fiel a su estilo y contentar a sus seguidores.

Esta vez, Eddie Kingston, ganador del primer C2, no está entre los participantes, y a cambio, Kazuchika Okada, de algún modo, ocupará su rol, compitiendo con la intención de conservar el Campeonato Continental y consagrarse como el gran luchador de torneos del presente siglo, también en AEW.

«The Rainmaker» conjunta la «Blue League» junto a Daniel Garcia (actual Campeón TNT), Kyle Fletcher, Mark Briscoe, Shelton Benjamin y The Beast Mortos. Mientras, la «Gold League» se compone de Brody King, Claudio Castagnoli, Darby Allin, Juice Robinson, Ricochet y Will Ospreay.

Con el plantel de talentos implicados, se presentan en agenda encuentros muy prometedores; para mañana en Dynamite, la jornada inicial albergará un Allin vs. King, Castagnoli vs. Ricochet y Benjamin vs. Mark Briscoe. Así que seguidamente, propongo los seis que creo merecen más atención, tres por cada «league».

Kazuchika Okada vs. The Beast Mortos (Blue League)

Cuatro veces ganador del G1 Climax y dos veces de la New Japan Cup, tal bagaje hacen de Okada principal favorito para conquistar el C2. AEW no ha hecho lo suficiente como para que el Campeonato Continental luzca a la altura de su propio torneo homónimo, por ello su victoria ayudaría definitivamente a prestigiar dicha corona. Y por el camino se espera deje actuaciones donde sus rivales salgan beneficiados de perder ante uno de los mejores luchadores de la historia. Gran noticia pues la inclusión de Mortos dentro del mismo bloque, único representante mexicano en la justa.

Shelton Benjamin vs. Kyle Fletcher (Blue League)

Entre su despido de WWE en 2010 y su regreso al entonces todavía Imperio McMahon en 2017, Benjamin tuvo un interesante periplo por NJPW, compitiendo por dos años consecutivos dentro del G1 Climax. Y ahora, el objetivo de AEW es que Benjamin (sin ayuda posible vía The Hurt Syndicate dadas las reglas) se reencuentre con aquella versión, aunque de manera más provechosa, pues aparte de asegurar buenas luchas, su condición de veterano seguramente lo convierta en el gran impulsor de jóvenes talentos de la «Blue League». Fletcher debería ser uno de ellos, tras su victoria ante Will Ospreay en Full Gear 2024.

Kyle Fletcher vs. Daniel Garcia (Blue League)

Probablemente, el duelo de la «Blue League» con mayor intríngulis en su resultado, obviando su potencial calidad. Fletcher, como dije, viene del gran triunfo de su joven carrera el pasado sábado, y Full Gear 2024 no fue menos importante para Garcia, ya que allí consiguió el Campeonato TNT, su primer título en AEW. Ambos, entonces, se encuentran candentes, en ascenso, y colisionarán bajo tal estatus. Emparejamiento que, considerando la ausencia de intervenciones, demuestra un «bookeo» valiente, donde quizás una victoria de Fletcher conduzca a un futuro choque por la presea de Garcia.

Claudio Castagnoli vs. Ricochet (Gold League)

Antes comenté el presumible rol de Shelton Benjamin como veterano elevador en el bloque azul, y Castagnoli podría realizar la misma tarea en el bloque dorado, que se abrirá mañana con este atractivo choque de estilos. Debemos remontarnos a 2019, cuando ambos estaban en WWE, para recordar el último precedente de la particular saga Castagnoli-Ricochet, iniciada antes de trabajar para el gigante estadounidense, bajo los focos de la extinta CHIKARA. Si el nuevo episodio se asemeja al primero, será una de las luchas con mayúsculas del C2.

Will Ospreay vs. Darby Allin (Gold League)

Ospreay es el mejor luchador del mundo y Allin compite cada combate como si el mundo se acabara. De esta unión, nunca antes programada, sólo puede salir algo extraordinario. Resulta interesante, por otra parte, el «timing» de sus inclusiones en la competición. El primero acaba de sufrir una dolorosa derrota en Full Gear ante Kyle Fletcher, quedando tocado física y mentalmente. El segundo no tuvo combate en dicho PPV y supone ahora principal opositor a Jon Moxley y sus Death Riders. Este C2 les llega, así, un tanto de forma inoportuna, pero no seré yo quien se queje de tenerlos sobre el mismo ring.

Brody King vs. Will Ospreay (Gold League)

Pocas veces cuenta King con oportunidades de mostrarse individualmente, y cuando lo hace, como ocurrió en el primer Continental Classic, siempre ofrece motivos para otorgarle un impulso alejado de The House Of Black. No creo que el C2 vaya a ser su momento, teniendo en cuenta el resto de participantes, aunque sobra decir que resultará uno de los rivales más rocosos del bloque dorado. Aquí tendremos un choque de puro disfrute junto a Ospreay, quien, suele combinarse muy bien con gladiadores de gran tamaño y estilo «powerhouse»; repasen todo el historial entre el británico y Lance Archer.