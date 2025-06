6 historias de los días «innombrables» de Ric Flair

En incontables ocasiones se ha hablado de las locuras, las fiestas, y la vida sin frenos de Ric Flair. Pero pocas veces lo hemos escuchado contado con tanto detalle, humor y cariño como cuando lo relata alguien que lo conocía de verdad… y sobrevivió para contarlo. Hoy, descubrimos más historias de las noches salvajes de la leyenda viviente de la lucha libre de la mano de su gran amigo Blackjack Mulligan. Fallecido en 2016 el padre de Barry Windham y abuelo de Bray Wyatt dejó un legado tanto en el ring como fuera de él. Y gracias a unas declaraciones que concedió a MidAtlanticGateway.net, tenemos una ventana directa a ese pasado donde el jet privado, las chicas, y las carcajadas eran parte del día a día. Prepárense, porque lo que viene a continuación es una colección de anécdotas que solo podrían haber salido de una época donde Ric Flair era… Ric Flair.

► Los años locos de Ric Flair

1. Las giras salvajes con Ric Flair

«Ese tipo y yo lo hicimos todo… Estuve con él todo el tiempo que pude — hasta que ya no aguanté más. ¡Casi me mata! Normalmente teníamos nuestro propio avión. Y si no teníamos uno, ¡íbamos a buscar uno! (se ríe) Podía ser Las Vegas una noche y Richmond la noche siguiente. Tengo tantas historias sobre ese idiota… ¡ese maníaco! Una noche desperté en el Hotel Sheraton —Ric y yo completamente desnudos, él en un extremo y yo en el otro, y había cuerpos tirados por todos lados. No recuerdo qué pasó esa noche… (se ríe)».

2. Vivir al lado de Ric y la historia con Barry Windham

«Al principio vivíamos uno al lado del otro. Este tipo solía estar en mi patio trasero todo el tiempo. Él fue quien metió a mi hijo Barry [Windham] en esto. Un día no encontraba a Barry. Esto fue justo después de que Ric compró una vieja limusina negra de los Tams —el viejo grupo musical. Ellos tenían esa limusina negra cuando estaban en la cima —¡y Ric va y la compra! Pone a Barry vestido con un uniforme de chofer, y lo hace llevarlo en esa limusina al aeropuerto. ¡Mi hijo tenía 15 años, sin licencia de conducir! Ric iba a recoger a una chica en el aeropuerto, tratando de impresionarla».

3. La broma con Dynamite Jack en el Hilton

«Una noche, Ric y yo estábamos en el Hilton en Raleigh. Convencí a Ric de que se vistiera como una mujer… (se ríe) Flair entra al bar… estábamos haciéndole una broma a un amiguito nuestro que queríamos mucho, llamado ‘Dynamite’ Jack Evans. Era muy buen luchador, un puertorriqueño/judío de Nueva York. ¡Uno de los tipos más graciosos del mundo! Siempre estaba con alguno de nosotros. Él manejaba por nosotros, hacía el trabajo sucio. Se mantenía en silencio y nunca contaba historias fuera de lugar. En fin, le dije a Dynamite Jack: ‘Tengo una nueva novia’. Y él me dice: ‘¿De verdad, Jack?. Hay que tener en cuenta que Dynamite Jack no veía muy bien. Usaba unas gafas gruesísimas (se ríe). Así que convenzo a Flair de que se vista de mujer. Se pone una peluca y un vestido, y entra al bar del Hilton. Flair está sentado en mi regazo (se ríe fuerte). Dynamite Jack se le acerca a Angelo Mosca y le dice: ‘¡SANTO DIOS, ESE MULLIGAN ANDA CON UNA MUJER FEA ESTA NOCHE… ¡MIRA ESA NARIZ!’ (carcajadas)«.

4. El desastre en la camioneta compartida

«¡Dios mío, había todo tipo de cosas inombrables! La esposa de Ric lo había dejado, y él estaba con Beth [con quien se casó en 1983], y mi esposa era amiga de su primera esposa… y detestaba a Beth… Ric y yo teníamos una furgoneta juntos, y él solía guardar un montón de cosas en su closet dentro de la van. Un día, mi esposa se estaba preparando para ir a la iglesia y me preguntó si podía usar la van. Yo pensé: ‘Dios mío… Ric tuvo la van anoche…’. Salí corriendo rápido y revisé la van… había pantimedias por todos lados… Miro en su closet, ¡y Dios mío!, había todo tipo de cosas indecibles. Empecé a sacar cosas lo más rápido posible y meterlas en una bolsa para que los niños y mi esposa pudieran usar la van para ir a la iglesia. Entré a la casa, y mi esposa mira la bolsa y me pregunta: ‘¿Qué es eso?’ Y yo le dije: ‘Ah, solo son algunas cosas de Ric… no te preocupes’. Y me dije: ‘Un momento… esto va a funcionar [como historia para la televisión de Mid-Atlantic]… dos mejores amigos que se separan. Él se lleva sus cosas de la van, y yo las mías.’ Así que saco las pantimedias y el maquillaje de su closet… ¡en la televisión!«.

5. La evolución de Ric Flair

«Sabes… yo era de West Texas, y Flair era el mocoso presumido. Ahora era su momento; él quería ser el rudo principal. Así estaban las cosas entonces. Él estaba cambiando, evolucionando… me refiero a que de verdad estaba evolucionando. Nadie sabía lo que estaba por venir con este tipo. Se convirtió en uno de los personajes más grandes del espectáculo que haya tenido este negocio. No creíamos que pudiera llegar a ser tan grande —pero lo fue«.

6. El vaquero y la rubia desnudos en la carretera