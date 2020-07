6 grandes luchas para AEW Dynamite este próximo miércoles

Luego de un fantástico evento especial por tercera semana consecutiva, aunque esta vez bajo la marquesina de AEW Fight For The Fallen 2020, la compañía AEW no se duerme en los laureles y ya prepara las luchas que veremos este próximo miércoles en su show AEW Dynamite.

► AEW Dynamite tendrá un cartel dinámico y de infarto

CAMPEONATO TNT

Cody (c) vs. luchador por determinar

FALLS COUNT ANYWHERE MATCH

The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Butcher and The Blade

The Inner Circle (Chris Jericho y Jake Hager) vs. Jurassic Express( Luchasuaurus y Jungle Boy)

"Hangman" Adam Page vs. V de Dark Order

Ivelisse vs. Diamante

MJF vs. luchador por anunciar

Destaca por supuesto el regreso a la acción de "Hangman" Adam Page en contra de V, uno de los que le cuidan la espalda a Mr. Brodie Lee, quien, por cierto, estará en Ringside para monitorear el desempeño de V. Y las luchadoras latinas Ivelisse y Diamante estarán enfrentándose en lo que será el debut de la ex WWE, la boricua Ivelisse Vélez.

Los fans ya se preguntan de qué manera WWE contrarrestará este gran cartel, que estará cargado de estrellas y buena lucha libre. Este también será el debut de Diamante en AEW Dynamite, dado que el 2 de julio estuvo presente en el show número 42 de AEW Dark que se emitió el pasado 14 de julio. Sin duda alguna esperamos que se acoplen muy bien a AEW y que sirvan como refuerzo a una de por sí ya buena división femenil.