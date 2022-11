5×5: Lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES WARGAMES

WWE SURVIVOR SERIES WARGAMES.— Este sábado se celebró WWE Survivor Series WarGames, un nuevo evento premium de WWE, y que contó con cinco encuentros. En el estelar, The Bloodline derrotó a The Brawling Brutes, Drew McIntyre y Kevin Owens en una lucha estilo WarGames.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SURVIVOR SERIES WARGAMES

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Survivor Series WarGames, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Intermedios

Entre combate y combate, salvo las interacciones en The Bloodline, que no fueron muchas, hubo mucho tiempo muerto (y comerciales) que hicieron que el evento no fluyera como uno quisiera. Aún así, su duración se mantuvo dentro de los estándares de Triple H, al contar con apenas cinco luchas.

► 2– Ronda Rousey vs. Shotzi

Sin ser mal combate, fue el más flojo de la noche. Muy corto y de predecible resultado. Shotzi lo intentó, pero no tuvo éxito.

► 1 – Sin sorpresas

Contrario a lo que se esperaba, salvo la victoria de Austin Theory, no hubo mayores diferencias con algunas de las predicciones. Tampoco hubo regresos ni nada que induciera una cambio en el curso de lo que habíamos visto en la programación.

LO MEJOR

► 3– Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Bobby Lashley

Tuvieron buena acción y con bastante intensidad, y con un resultado que podemos catalogar de sorpresivo. Fue de menos a más y la secuencia final fue la mejor parte de este combate.

► 2- WarGames varonil

Quizás no tuvo la espectacularidad de la femenil, pero aquí se centró mucho en la historia que nos quisieron contar alrededor de una posible traición de Sami Zayn, que se estuvo cocinando en las últimas horas. Con lo visto, Sami expresa su lealtad a Roman Reigns y deja la semilla plantada en relación a lo que se dará a futuro.

► 1- WarGames femenil

La violencia fue buena, y el desarrollo también de principio a fin. Se notaba que los fanáticos extrañaban a Becky Lynch, quien fue la más ovacionada. Rhea Ripley, Bianca Belair y Becky Lynch fueron las caballos de batalla aquí, aunque todas se destacaron. Iyo Sky sigue siendo espectacular en este tipo de combates, al cual nunca ha faltado.