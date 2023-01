5×5: Lo mejor y lo peor de WWE ROYAL RUMBLE 2023

WWE ROYAL RUMBLE 2023.— Este sábado se celebró WWE Royal Rumble 2023, el primer evento premium de WWE de este 2023, y que contó con cinco encuentros. En el estelar, Roman Reigns derrotó a Kevin Owens, reteniendo el Campeonato Universal Indisputable WWE.

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Royal Rumble 2023, en orden descendente:

Kofi Kingston nos ha tenido acostumbrados a grandes salvadas, pero por segundo año consecutivo no le salió la jugada, a pesar de que aterrizó sobre una silla que Xavier Woods le había conectado. Aunque no se vio en primera instancia, pero los réferis decretaron su eliminación y ver las acrobáticas salvadas de Kofi parecen cosa del pasado.

fuck i think kofi caught the corner of the table, hopefully he’s alright 🙏 pic.twitter.com/Mb0lI5tLrA

— Let Them Wrestle (@LetThemWrestle) January 29, 2023