5×5: Lo mejor y lo peor de WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2023

WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2023.— Este sábado se celebró WWE Night of Champions 2023, un nuevo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con siete encuentros, y que se llevó a cabo en Jeddah, Arabia Saudita. En el estelar, Kevin Owens y Sami Zayn derrotaron a Roman Reigns y Solo Sikoa.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Night of Champions 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Un par de luchas que duraron más de lo que deberían

Si bien no fueron malos combates, pero la lucha entre Cody Rhodes y Brock Lesnar, y la de Becky Lynch con Trish Stratus duraron más de lo que deberían. La historia de estas rivalidades que precedió a este combate no daba para que estos encuentros se alargaran tanto, por lo que el exceso de tiempo no le agregó valor alguno.

► 2– Demasiado predecible

Cero sorpresas: Bianca obtuvo su récord y perdió su título; Gunther y Rhea ganaron aplastantemente, al igual que Brock (gracias al brazo lastimado de Cody). Inclusive, aunque haya sido bien ejecutada, la intervención de The Usos gracias a la ausencia del réferi se veía venir.

► 1 – Rhea Ripley vs. Natalya

Se sabía que Rhea Ripley iba a ganar, pero quizás Natalya podía durar más de un minuto. Una lucha del que no se puede decir mucho, y en el que básicamente la retadora fue humillada en el día de su cumpleaños.

LO MEJOR

► 5– Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Una lucha que quizás duró más de lo previsto, pero que terminó contando una historia alrededor de Cody Rhodes y su valentía. Ganó Brock Lesnar, pero Cody queda bien parado aquí y podrá presumir de que no se rindió. Brock estuvo fenomenal aquí, cumpliendo a cabalidad su papel, aunque haya sufrido un poco más de la cuenta para ganar.

► 4– Gunther vs. Mustafa Ali

Si bien se esperaba que Gunther dominara y ganara aquí, la resiliencia de Mustafa Ali y las ganas que le puso, junto con el apoyo del público, hicieron que esta lucha fuera mejor y durara más tiempo de lo previsto. Gunther dominó, pero seguramente pensaba ganar en menos tiempo, y en eso hay que darle mérito al retador, quien puso al público de su lado.

► 3- El público

Al igual que en los otros eventos que se llevan a cabo fuera de los Estados Unidos, el público de Arabia Saudita estuvo a la altura de las circunstancias y generaron un gran ambiente para Night of Champions. Evidentemente, la calidad de los combates también ayuda, puesto que estos mantuvieron al espectador bastante interesado en los mismos.

► 2– Seth Rollins vs. AJ Styles

Una lucha que en el papel pintaba para ser buena, y realmente así lo fue. Ambos no se enfrentaban desde hace varios años y mostraron por qué son dos de los mejores luchadores de la actualidad. El resultado podía estar para cualquiera, pero en todo caso ganó el que más lo merecía, pero también hay que darle crédito a AJ Styles, ya que ambos supieron mantener encendido al público de Jeddah.

► 1– Kevin Owens y Sami Zayn vs. Roman Reigns y Solo Sikoa

Una lucha repleta de emociones. Cine puro una vez más, y aunque casi todo fue predecible, esto no significa que sea algo malo. The Bloodline llegó a su fin, pero la historia tuvo drama hasta el final, y la calidad en el ring tampoco es algo que se deba cuestionar, puesto que los cuatro luchadores lo dejaron todo.