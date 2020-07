5 x 5: Lo mejor y lo peor de The Horror Show at Extreme Rules

THE HORROR SHOW AT EXTREME RULES .— Este domingo WWE celebró un nuevo PPV, The Horror Show at Extreme Rules 2020, donde tuvimos dos controversiales "cambios titulares", cuando MVP y Sasha Banks salieron "victoriosos" con el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato Femenil Raw, respectivamente. Además, vimos el regreso de The Fiend al final del espectáculo.

LO MEJOR Y LO PEOR DE THE HORROR SHOW AT EXTREME RULES 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de The Horror Show at Extreme Rules 2020, en orden descendente:

LO PEOR

5- Estuvieron pensando más en Raw y SmackDown

Al tener solo siete luchas inicialmente programadas, el cartel no lucía atractivo, en teoría, ya que incluso, se guardaron dos luchas con estipulación para Raw y SmackDown: Randy Orton vs. Big Show y el "Bar Fight" entre Jeff Hardy vs. Sheamus, respectivamente, con la finalidad de mejorar los ratings. Hasta ahí, nada nuevo.

El tema está en que durante el kickoff, de manera muy inusual el panel conformado por Renee Young, Booker T y JBL, también se dedicaron a analizar esta contienda entre Big Show y Randy Orton que se llevará a cabo en Raw, cuando debían analizar los demás encuentros del PPV de anoche (si mencionaron algunos, pero no todos los encuentros).

Además, si analizamos detenidamente los finales controvertidos (que analizaremos más adelante), uno puede suponer que dejarán el suspenso de lo que ocurrirá con el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato Femenil Raw hasta el programa de esta noche, en un intento de atraer más audiencia.

4- Casi nada de extremo

La única lucha que vimos con "reglas extremas" fue la de McIntyre y Ziggler, y con reglas extremas solo para el Show off, y cuyo desarrollo analizaremos luego. La de Rollins contra Mysterio también pudo aprovechar la condición "no tradicional" de victoria y ambos utilizaron armas a su disposición, pero en estos casos fueron una "excepción" y no una norma si vemos el nombre de este PPV.

Sin embargo, entre la lucha de MVP que no se dio, las mujeres que tuvieron dos encuentros titulares sin estipulación alguna, el kickoff y la Swamp Fight, que tuvo poco de pelea, y una lucha de mesas que no tuvo nada de extremo -aunque sí fue buena-, simplemente le hicieron muy poco honor al nombre de este PPV y WWE debería considerar cambiarlo para el próximo año si sigue con esta tendencia.

3- ¿Seth Rollins tuvo asco?

Si bien Seth Rollins y Rey Mysterio dieron un buen encuentro, a pesar de la estipulación, esta misma resultó un tanto absurda, ya que nadie iba a pensar en plena época PG que alguien fuera a "sacar" el ojo de su contrincante. Aún así, no sabemos lo que ocurrió con Seth Rollins que aparentemente quedó "asqueado" de lo que vio y vomitó un par de veces, a pesar de haber logrado la victoria. No fue enfocado directamente en cámaras, pero si hubo evidencias de aquello. Algo difícil de entender.

2- Ausencia de Apollo Crews, una lucha "desperdiciada"

Con un cartel con muy pocos encuentros, aún se las ingeniaron para no ejecutar uno de ellos, y la consecuencia fue un PPV muy corto. En todo caso, sabiendo que Apollo Crews no iba a competir, y que MVP no iba a ser el campeón "oficial" de los Estados Unidos, ya que el se autoproclamó como tal, no le vemos mucho sentido a este segmento en el PPV en detrimento de algún otro encuentro que podían haber programado. Veremos si esta noche en Raw se avanza con esta historia.

1- ¿Finales absurdos?

Lo ocurrido en la lucha por el Campeonato Femenil Raw, cuando Bayley le quitó la camiseta al réferi, se la puso y realizó el conteo de tres en favor de su mejor amiga, y dándole el campeonato, generó una nueva controversia respecto a quién mismo era la campeona, que a pesar de ser aclarada, seguramente continuará la historia esta noche en Raw.

Si a lo mencionado, le sumamos el final entre Seth Rollins y Rey Mysterio, donde en un principio no parecía que el ojo de Mysterio haya sido "extraído", y después vemos que sí ocurrió, solo podemos concluir que dos de las mejores luchas de la noche fueron arruinados por unos finales un tanto absurdos, aunque pueda existir una explicación detrás de aquello.

LO MEJOR

5- Cesaro y Nakamura, nuevos campeones

Cualquiera que haya seguido la historia de Cesaro o Shinsuke Nakamura en la WWE debe estar encantado de hayan capturado el Campeonato Parejas SmackDown en The Horror Show at Extreme Rules porque son dos de las Superestrellas más infravaloradas en toda la WWE.

Algunas personas pueden ser pesimistas sobre este resultado, ya que podrían decir que Cesaro y Nakamura son solo Campeones de transición para que The New Day pueda agregar otra victoria cuando recuperen los títulos, solo para escribir otro récord en la WWE y eso puede ser cierto. Sin embargo, es posible que ambos equipos continúen las hostilidades a falta de más retadores confiables por el momento. En todo caso, los cuatro dieron un buen encuentro anoche.

4- Wyatt Swamp Fight

No me considero un fanático de las luchas cinematográficas, pero si hay alguien que puede contarnos una buena historia, ese es Bray Wyatt. De entrada, empezó con los juegos mentales contra Strowman, confundiéndolo y haciéndole creer que su versión del 2016 fue la que lo atacó. De ahí, surgieron otros detalles: La serpiente, Alexa Bliss como Sister Abigail -con recuerdos de que ambos fueron equipo hace años en la primera temporada del Mixed Match Challenge-.

El final, sin ser espectacular, tuvo sentido en esta rivalidad (a diferencia de lo que vimos en el Firefly Fun House Match), ya que luego de creerse vencedor Braun Strowman, terminó siendo "ahogado" y del agua surgió The Fiend, en lo que desembocará el inevitable encuentro entre este personaje y el Campeón Universal, quizás en SummerSlam. En resumen, nada de lucha, pero una historia bien contada, muy al estilo de Wyatt.

3- Seth Rollins vs. Rey Mysterio

Este fue un encuentro ya condicionado desde un inicio debido a la estipulación; sin embargo, tanto Rollins como Mysterio se dieron las formas de dar un buen encuentro usando varias armas a su disposición. Si bien Mysterio a veces abusaba del uso de las tijeras cuando el objetivo era lastimar el ojo, eso no quita el mérito de lo que hicieron en el ring. Mucha acción y mucha intensidad, con un Rey Mysterio que lució mejor que su rival en la mayoría del encuentro, robándole incluso una página de su propio libro al aplicarle el pisotón; sin embargo, no fue suficiente para que se lleve la victoria.

2- Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler

A pesar de lo predecible del resultado, la estipulación ventajosa que Ziggler se impuso en esta contienda fue algo que permitió en cierta manera equilibrar las balanzas y realmente hubo momentos en los que el Campeón WWE lució verdaderamente en aprietos, dándonos una grata sorpresa en cuanto al desarrollo del encuentro. Sin embargo, una Claymore bastó para liquidar el pleito y demostrarnos por qué Drew McIntyre está en otro nivel, luciendo prácticamente imparable en este 2020.

1- Asuka vs. Sasha Banks

Ok, vamos a obviar el controversial final que ya fue aclarado por WWE, y de la que seguramente veremos una continuación esta noche en Raw. Pero el encuentro fue muy bueno, el mejor de la noche y uno bien puede verlas luchar todo el día. Eso sí, hubo un pequeño error de Sasha Banks casi al final de la contienda, pero eso no desluce lo que vimos de ambas. Sin duda, este 2020 ha sido un gran año para ambas, no solo porque portan el oro, sino por el hecho de haber dado buenos encuentros, y lo de anoche fue una confirmación de aquello.