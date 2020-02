¿Qué sería la lucha libre sin sorpresas? Por eso la previsibilidad es una de las peores cosas en un evento, en un combate luchístico. Si sabemos qué va a pasar, si se cumple lo que tenemos en mente desde que comienza el enfrentamiento, no existe ninguna emoción posible. Por mucho que queramos que eso sea lo que suceda, la emoción es menor de lo que sería construido dicho resultado de otra forma. Con toda probabilidad, en el WWE Super ShowDown 2020 que se celebrará dentro de unas horas la mayoría de las luchas acabarán como cualquiera puede preveer, pero…

Dentro de dos días celebrará un nuevo evento, su primer PPV este año, AEW. Revolution será emitido desde la Wintrust Arena, Chicago, Illinois, el 29 de febrero. Esta compañía tiene otra forma de hacer las cosas, aunque muchas veces es imposible que los fanáticos no sepan lo que va a pasar. Pero de todas formas también esperamos sorpresas en esta velada. Sorpresas sobre las que tenemos algunas ideas en SÚPER LUCHAS.

► 5 sorpresas en AEW Revolution

Brodie Lee

No puede confirmarse todavía que el luchador conocido con WWE hasta su reciente despido como Luke Harper vaya a trabajar en AEW, pero siempre ha parecido el paso más probable para su futuro en la industria. Y este evento sería el momento y lugar perfecto para que hiciera su debut. También se ha hablado de ROH, pero si tenemos que elegir una empresa con toda probabilidad va a firmar con esta. ¿Cómo podría debutar?

Por su cuenta simplemente presentándose y atacando a otro luchador como pueden ser Orange Cassidy o PAC

Tomando parte en una facción como The Inner Circle o The Dark Order

Apareciendo con un compañero para ir a por el Campeonato Mundial de Parejas

Las opciones son variadas y realmente esperamos que Brodie Lee, el nombre que utilizará a partir de ahora, debute en este show.

Orange Cassidy

Si Orange Cassidy fuera atacado por Lee sería una forma de que perdiera un combate con PAC que nadie piensa que puede ganar. Este luchador es uno de los más queridos por la fanatica y no para de recibir elogios tanto de los mismos fanáticos como de otros luchadores. Pero nadie se lo imagina siendo mejor que su oponente en un mano a mano sin ninguna interferencia, lo cual no suele ocurrir con los técnicos sino con los rudos.

Obviamente, que triunfara en esta lucha supondría un enorme impulso para él, pero sería toda una sorpresa que lo consiguiera. No hace falta decir mucho. Personalmente, no veo la forma de que eso pueda suceder y me llevaría las manos a la cabeza si así fuera.

Dustin Rhodes

Este veterano ha vencido a tantos grandes luchadores durante su carrera que puede hacerlo con cualquiera. Si habláramos de WWE no pero si hablamos de cualquier otro sitio hemos visto en los últimos meses que es capaz de derrotar a quien se le ponga por delante. Lucha sobre todo en combates de duplas, donde ha vencido a equipos como los Lucha Brothers. Pero hace poco hizo lo propio también con Sammy Guevara.

No obstante, su oponente es Jake Hager. Habría duda casi con cualquier otro luchador. Pero no con él. Porque este va a ser su primer combate, va a ser su carta de presentación, y no puede perder. No existe forma de que pierda. Siempre estamos hablando de un mano a mano sin interferencias. Porque si pensamos en esto sería darle demasiadas vueltas. Y en una lucha así Hager va a ser el vencedor sin ninguna duda. ¿Dónde quedaría todo lo construido hasta ahora si perdiera?

Kenny Omega y Hangman Page

Aquí salimos un momento de los resultados, pero no demasiado porque la sorpresa estaría relacionada directamente con lo que pase en el combate en el que defenderán el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Kenny Omega y Hangman Page llevan varias semanas desarrollando una rivalidad como oponentes durante la cual, por azares del destino, han acabado forman un exitoso equipo. Pero sabemos que estas alianzas no suelen durar mucho y podría acabarse tan pronto como en Revolution.

Quizá no deberíamos hablar tanto de sorpresa porque puede que no fuera tan sorprendente que uno traicionara al otro para perder el título o como consecuencia de haberlo perdido momentos antes. Pero sin duda es una de las cosas que pueden ocurrir en este PPV.

Chris Jericho

Chris Jericho es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, el primero y el único hasta el momento. Desde el comienzo de 2019 el único que ha sido capaz de vencerlo en un mano a mano ha sido Kazuchika Okada (NJPW Dominion 6.9). Un luchador que no va a formar parte de este evento. Por eso muchos pensarán que va a derrotar a Jon Moxley para retener su título este 29 de febrero. Porque eso es lo que hace siempre.

Sin embargo, «MOX» ha venido construyendo su camino hacia la cima pasando por todo tipo de obstáculos, enfrentando a todo tipo de luchadores, perdiendo temporalmente un ojo, atravesando mesas, cayendo sobre alambre, sangrando… Está en una aventura cuyo final no puede ser otro que coronarse como nuevo monarca de esta empresa. No imagino que salga de su combate sin el título.

Jon Moxley se convertirá en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Todo lo que no sea eso será una sorpresa.