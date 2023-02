5 rivales para Gunther en WrestleMania 39

WrestleMania 39 está ya a la vuelta de la esquina y muchos de los combates del del “Escaparate de los Inmortales” empiezan a encajar. Sin embargo, uno que aún no tiene rival o rivales, y es Gunther, que a priori defenderá su Campeonato Intercontinental en el mayor show del año. Gunther ha sido un campeón dominante, y WWE ha confirmado que su oponente será determinado por una próxima batalla real. Hay un montón de buenas opciones que podrían enfrentarse a Gunther, y teniendo en cuenta el talento del “General del ring” habrá que darle un rival de peso y garantías en WrestleMania.

►L.A. Knight

LA Knight sería una opción secundaria para Gunther en WrestleMania. La ex estrella de NXT ha demostrado ser increíblemente entretenida en el elenco principal y a día de hoy sigue siendo uno de los rudos con mejor reacción de los fans. No deja indiferente a nadie como hemos podido ver en su historia contra Bray Wyatt, y no sería difícil poner a la fanaticada de su lado. Knight tiene toneladas de carisma, y sería fácil para él llevar una historia contra Gunther, mientras que su estilo “de la vieja escuela” probablemente encajaría perfectamente contra el campeón para crear una lucha divertida.

► Kofi Kingston

Kofi Kingston es una de las Superestrellas más populares de WWE y alguien que no tiene nada clara su participación en WrestleMania este año y eso sería una pena teniendo en cuenta lo talentoso que es dentro del ring, y tenerlo desafiando a Gunther podría hacer una historia interesante y un gran combate. Un veterano como Kingston, que es un ex campeón WWE, trabajando con Gunther sería algo que los aficionados aceptarían con facilidad. Crear una historia al estilo David contra Goliat mientras Xavier Woods lucha contra Imperium en el exterior sería muy divertido de ver.

► Sheamus

Sheamus es sin duda el mayor rival de Gunther en el elenco principal de WWE, y eso ha dado lugar a algunos combates increíbles como en Clash At The Castle siendo uno de los mejores combates de la historia moderna. Aunque esta lucha no sería algo novedosa para Gunther, garantizaría un combate increíble. Este podría ser su tercer enfrentamiento por el título, y volver a celebrarlo en el mayor espectáculo del año parece apropiado. El Campeonato Intercontinental es también el único título que impide a Sheamus ser Campeón de Grand Slam, y darle ese honor en WrestleMania sería bien merecido.

► Brock Lesnar

Mientras que WWE juega actualmente con la idea de enfrentar a Brock Lesnar con Omos en WrestleMania, ese es un combate en el que los fans quizás no pondrían mucho interés dada la abrumadora superioridad de “la bestia”. Una forma de salir de eso sería tener a Lesnar desafiando a Gunther en lo que es un verdadero combate de ensueño para la mayoría de la gente. WWE ya dejó entrever una lucha entre ambos durante el Royal Rumble 2023, y sería genial ver a la empresa cumplir en ese frente. Ver a dos hombres como Gunther y Lesnar “ir a la guerra” entre sí podría ser increíble, además de ayudar a Gunther a escalar en el escalafón al trabajar con alguien del nivel de Lesnar.

►Drew McIntyre

Drew McIntyre es una de las principales Superestrellas de WWE y la compañía ha hecho un gran trabajo al mantenerlo a él y a Gunther alejados el uno del otro, claramente guardando esa colisión para un gran show. Es por eso que sería el oponente ideal para él en WrestleMania, y a nadie le extrañaría. McIntyre es un babyface superior al que los fans les gustaría ver derrocar a Gunther, y además es físicamente lo suficientemente fuerte como para igualar al campeón. Llevaría a una intensa lucha en WrestleMania, y eso es algo que al público le encantaría ver, y podría aportar algo diferente a la cartelera.