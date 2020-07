CM Punk propone a Cody Rhodes 5 retadores por el Campeonato TNT

retadores por el Campeonato TNT

AEW necesitaba de un título que representara a la cadena bajo la que ofrece semanalmente sus episodios de Dynamite, recordando a aquel Campeonato Mundial de Televisión WCW. Y qué mejor representación corporativa como portador inaugural del Campeonato TNT que Cody Rhodes, vicepresidente ejecutivo de los Élite y técnico más candente para el respetable. Un movimiento que sigue siendo muy criticado por conceder aún más protagonismo a "The American Nightmare", pero que suponía la mejor opción posible.

Y puede que de aquí al miércoles, cuando veamos la segunda jornada de AEW Fyter Fest 2020, la empresa anuncie una nueva defensa de Rhodes. Porque en las últimas horas, el gladiador ha lanzado una pregunta.

Who do you want to see answer the open challenge? CC: @TonyKhan @TheArnShow #aew https://t.co/YOyNFiHAoa

Una cuestión a la que quiso responder CM Punk, haciendo de particular fan, cuando escribió cinco nombres: Sign Guy Dudley (primer mánager de los Dudley Boyz en ECW), Domino (antiguo Campeón de Parejas WWE, mitad de la dupla Deuce 'n Domino), Fearless Jack Bull (veterano con quien Punk coincidió en OVW), Dean Visk (otro ex-OVW) y New Jack (legendario "ECW Original").

Respuesta de Punk, a su vez, comentada por Tony Khan.

Duly noted. Fun facts: I saw you on a house show in Champaign on Super Bowl Sunday 13.5 years ago with Domino and Cherry (and Deuce). Also, New Jack was really really nice to me when I was a 13 year old kid visiting Philadelphia. My dad loved New Jack.