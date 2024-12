5 retadores al título que DEBE tener Gunther en WWE

«The Ring General» Gunther es el actual Campeón Mundial de Peso Completo en WWE. Son 123 días de reinado durante los cuales ha defendido el título frente a Randy Orton (Bash in Berlin), Sami Zayn (Raw) y Damian Priest (Survivor Series). El luchador de 37 años de Austria tiene un nuevo oponente claro pero, ¿a quién más debería enfrentar (si supera el siguiente desafío)? En Súper Luchas proponemos a cinco Superestrellas que deberían tener una oportunidad por el cinturón más pesado.

► Finn Bálor

No podíamos no comenzar con justamente el actual rival del monarca, Finn Bálor.

«The Prince» lo ayudó a salir victorioso del evento premium más reciente pero Gunther no solo no se lo agradeció sino que lo atacó. Bálor le devolvió el favor en el programa siguiente de la marca roja después de que el austríaco venciera a uno de sus mejores amigos, Dominik Mysterio. Aún queda más de un mes para Saturday Night’s Main Event pero parece que el combate por el campeonato para entonces está claro.

Y no es una idea poco atractiva. Lo sería más si se sintiera que el reinado del ex-WALTER corre algún peligro pero el ex-Campeón NXT, ex-Campeón Universal, ex-Campeón Intercontinental… puede plantarle cara, en especial gracias a The Judgment Day, lo cual pondría además al campeón en una situación interesante, como babyface, con todo lo que ello conlleva para él y para los otros, lo cual no le ha ocurrido nunca hasta ahora en WWE. Así que, un nuevo contendiente cuanto menos curioso.

► CM Punk

De no haberse lesionado y obligado esto a que su rivalidad con Seth Rollins cuando este era el Campeón Mundial de Peso Completo tuviera que ser pospuesta, quizá CM Punk ya habría tenido el título en sus manos.

Hubiera sido así o no, esto realmente ya no tiene importancia, cuando se trata del «Best in the World» los cinturones del mundo siempre andan cerca. Sigue ocupado con «The Visionary» pero antes o después va a tener la oportunidad de volver a ser el rey de la WWE.

Además, ambos luchadores nunca se han visto las caras más allá del Royal Rumble 2024, en ningún tipo de combate más. De hecho, es que ni siquiera tienen una rivalidad, aunque sí tuvieron sus más y sus menos en alguna ocasión. Podría pensarse que la compañía se la está reservando para el momento adecuado ante lo potente que puede ser que los dos colisionen por el campeonato. De ello ya estuvimos hablando hace unos meses y seguro que muchos fans sueñan con CM Punk vs. Gunther.

► Brock Lesnar

De un combate entre «The Ring General» y Brock Lesnar no solo se ha hablado mucho sino que también tuvieron su momento cara a cara en Royal Rumble 2023 y es una cuestión que ha sido analizada además por grandes nombres como The Undertaker. Así mismo, el propio campeón tiene comentado:

“Habrá que ver si existe la posibilidad de que esto vuelva a suceder. Estoy más que dispuesto a ello. Para ser honesto, no estoy tan informado sobre cómo es exactamente la situación en este momento. Creo que tuvimos ese enfrentamiento en el Royal Rumble, la reacción que hubo allí y eso fue una confirmación para mí”.

Aquí no habría mucho más que decir.

La verdad es que no se sabe si «The Beast Incarnate» va a regresar a la WWE pero si lo hace esa lucha con Gunther debe ser obligatoria. En un gran Premium Live Event, incluso sin un título en disputa, solo dos bestias golpeándose.

► John Cena

John Cena tiene que convertirse en 17 veces Campeón Mundial antes de retirarse.

¿Hace falta decir algo más? WrestleMania 41.

Y luego que pase lo que tenga que pasar. Bueno, no, en realidad. No es que «The Greatest of All Time» deba ganar todas las luchas que tenga en su recta final a lo largo de 2025 pero el título no debe perderlo sino ser él quien lo entregue. Y si tiene que ser que Gunther lo recupere entonces.

O no. Eso, si se me permite, da igual. Aquí solo importa John Cena.

► Omos

¿Qué?, pensarán algunos. ¿Qué demonios tiene que ver Omos con nada de lo que venimos comentando? Pues eso, nada.

Ni siquiera se sabe cuando va a regresar a la programación. Si es que lo hace. No es que haya dudas al respecto pero realmente es que no se sabe nada.

Nada, esa es la palabra. Pero olvidemos lo anterior. Gunther no ha visto nada (nadie, sería más correcto) como Omos hasta ahora. Ha habido quienes físicamente le han supuesto un reto, sin duda, pero «The Ring General» no ha enfrentado a otro luchador que lo supere como «The Nigerian Giant».

Aunque solo sea por curiosidad.

Ahora, de todos ellos, ¿cuál te gustaría que desafiara a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo?