Camino a un nuevo episodio televisado de la marca azul de WWE solo queda hablar, en lo que respecta a los títulos de la misma, sobre qué puede pasar con la actual Campeona SmackDown. Bayley venció a Naomi en el Super ShowDown 2020 para retener su corona y no parece existir motivo para continuar con esta rivalidad. Podría ocurrir, pero tendría que ser de otra forma, no simplemente siguiendo con las hostilidades entre ambas.

Por lo que parece, en Elimination Chamber 2020 las luchadoras del show de los viernes tendrán su propia Cámara de la Eliminación para buscar una oportunidad por dicho campeonato en WrestlleMania 36. Y entendemos que en este segundo PPV también habrá un combate por el mismo. Por eso vamos a hablar de futuras contendientes sin importar el evento. Porque en SÚPER LUCHAS tenemos algunas ideas.

► 5 posibles rivales de Bayley

Naomi

Es posible que la reciente retadora al título vuelva a tener una oportunidad en EC, de hecho, sería lo más sencillo. Las dos continuarían con su trama con Naomi diciendo que no estuvo bien que la campeona le metiera el pie en su camiseta antes de vencerla. Podría ser una oponente de transición para las próximas semanas de cara a que una luchadora se sitúe como la siguiente contendiente el 9 de marzo.

Pero descartamos que ambas se enfrenten en el magno evento, creemos que para WM el combate por el campeonato será más grande. Entendemos que Bayley retendrá el título hasta entonces, llegando al de abril para una verdadera lucha importante.

Carmella

El único motivo que podría llevar a Carmella a recibir una segunda oportunidad tan pronto después de la última (el 14 de febrero en SmackDown) sería lo mucho que la quiere la fanaticada. Y si pensamos en una rival para unas semanas, para un PPV que no es de los más importantes del calendario, con una rivalidad que no haría falta cocinar porque en las últimas semanas ha estado en funcionamiento, puede ser una buena opción.

Pero tampoco Mella iría al título a WrestleMania. Parecía que podía recuperar su momentum en este nuevo impulso pero ahora más bien parece que quedará en nada y que tendrá que seguir buscando la forma de retomar aquellos buenos tiempos de 2018.

Lacey Evans

Esta es la opción más probable, pero para WM. No tendría mucho sentido que se enfrentaran en Elimination Chamber. WWE sigue construyendo la condición de favorita de Lacey Evans. Sin ir más lejos, el viernes pasado le dieron una entrevista solo para ella en televisión para que hablara de su camino hasta este momento y de cómo quiere ser campeona de la marca azul. De hecho, en esa misma charla adelantó la Cámara de la Eliminación, que aún no ha sido confirmada.

Como ocurre con Roman Reigns en el lado de los luchadores, la sureña parece la favorita para ganar dicho combate, retar a la monarca en el evento más grande del año y coronarse en el mismo por todo lo alto. Sería la consagración de Evans.

Alexa Bliss o Nikki Cross

En este caso hablamos de Alexa Bliss y Nikki Cross al mismo tiempo porque forman un equipo, de hecho, actualmente, desde hace bastantes meses, salvo raras excepciones, están centradas en la división de parejas, donde han sido campeonas. Pero la empresa está cuidando tan poco la misma, con Asuka precisamente camino de Campeonato Femenil Raw, que no nos extraría que ambas fueran incluidas en la cámara.

Por otro lado, parece improbable que una de las dos pueda conseguir la oportunidad. No sería una mala idea que lo hiciera cualquiera de ellas porque les serviría para dar un necesario paso adelante. Sobre todo en el caso de Cross que no termina de asentarse como una luchadora importante. Y ambas son favoritas de la fanaticada por lo que encajarían bien en una rivalidad con Bayley.

Sasha Banks

Debido a lo poco que sabemos sobre Sasha Banks y su vuelta a los encordados después de una nueva lesión, no podemos especular mucho. Pero parece obvio que en algún momento va a retomar su rivalidad con su mejor amiga. No queremos decir que sería una buena idea porque lo que hicieron la última vez fue terrible. Y realmente los fanáticos no han tenido todavía tiempo de descansar de aquello.

Por eso quizá cuando Banks vuelva retomen su alianza, o siga por su cuenta pero alejada del campeonato. Aún así, sabemos que WWE es capaz de lo mejor y de lo peor, por lo que no queremos pasar por alto lo comentado. Eso llevaría a que Evans quedara fuera de la ecuación, que fuera destruido este puente que ha estado constryendo. Pero, lo dicho, nunca se sabe lo que va a hacer la empresa.