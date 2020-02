Dos semanas atrás publicamos en SÚPER LUCHAS un repaso a los seis nuevos reclutas de WWE que comenzaron recientemente a entrenar en el Centro de Rendimiento. Seis nombres entre los que está Jake Atlas, que acaba de hacer su debut en un evento no televisado de NXT. Seis luchadores que prometen mucho y que podrían ser importantes Superestrellas en el futuro.

Ahora hacemos lo propio pero nos vamos al Reino Unido para hablar de NXT UK, marca que recibe a cinco nuevos prospectos.

Take a closer look at our newest signees who are about to turn #NXTUK on its head! #WeAreNXTUK

💪@CFlossWrestler

💪@DaniLuna_pro

💪@Sam_Stoker_

💪@Lewishowleyy

💪@LeviMuirhttps://t.co/tEQmTN6SEa

— NXT UK (@NXTUK) February 1, 2020