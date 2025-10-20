5 mejores remates de WWE según Rey Mysterio

Las Superestrellas de WWE Rey Mysterio y Bianca Belair hablan sobre videojuegos, remates de WWE, celebridades o boxeo. Todo ello mientras ambos se encuentran ausentes de los shows y tienen a los fanáticos ansiosos de que regresen.

► En palabras de Rey Mysterio

Los videojuegos

“Recibo muchos mensajes de fans que se remontan a la época de la WCW que dicen: ‘Hermano, el Nintendo 64 era lo mejor. Solíamos jugar eso, y tú eras el tipo.’ Nunca he sido un gran jugador, ¿ok? Pero siempre recibía comentarios como: ‘Ese fue el mejor juego.’ Me pongo demasiado ansioso cuando no sé qué botón presionar y estoy haciendo cosas, así que empiezo a presionar todo. Me da el síndrome del túnel carpiano y no puedo…”

5 mejores remates de WWE

RKO Swanton Bomb Batista Bomb Tombstone 619

El 619

«Me encanta el 619. De hecho, mi primer combate en WWE lo vi en Trenton, Nueva Jersey. Fue increíble ver el 619, esa movida de terminar con el rival usando las cuerdas.»

► En palabras de Bianca Belair

¿Qué celebridad sería buena en WWE?

«Alguien que pueda generar muchas reacciones sería Clarissa Shields. Ella habla mucho y puede respaldarlo en el ring; sabe hacer promos. Tiene personalidad y podría conseguir la reacción del público.»

¿Qué deporte es más demandante físicamente: WWE o boxeo?

«Yo solo hablo desde mi experiencia: nunca he boxeado, pero entrenar para wrestling es mucho más intenso y demandante físicamente. La gente no se da cuenta de lo duro que es, porque al golpear las cuerdas y saltar desde la tercera cuerda, tu cuerpo sufre mucho daño.»

Un combate de boxeo soñado entre dos no boxeadores

«Creo que quiero ver un combate de wrestlers… Nia Jax versus… alguien que pueda derribar. Ella podría noquear a un hombre fácilmente.»

