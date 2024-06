5 luchas WWE vs. TNA que nos gustaría ver: el OTRO Forbidden Door

Jonathan Gresham tuiteó la pasada semana que Jordynne Grace había cumplido el sueño de su vida, luchar en WWE, luego de formar parte del último Royal Rumble femenil y ser programada para un periplo por NXT donde enfrentará a Roxanne Perez en el evento Battleground.

Tales palabras no benefician a TNA, que queda así retratada como un mero consuelo mientras Grace intenta unirse a WWE con un contrato. Pero por otra parte, no creo que en TNA hayan prestado mucha atención. Imagino que allí ahora mismo reina el entusiasmo ante una de las grandes oportunidades de sus últimos años, porque parece que talentos de NXT se dejarán ver igualmente por la promotora de Anthem Sports & Entertainment.

Y en esta coyuntura de «crossover», ¿por qué no imaginar, partiendo de su improbabilidad, un show conjunto al estilo Forbidden Door? Ambas casas cuentan con grandes elencos, y un servidor ha querido trazar cinco encuentros WWE vs. TNA que a mi juicio resultarían muy atractivos, más allá de los dos anunciados para Jordynne Grace.

The game has changed 🤯



TNA Knockouts Champion @JordynneGrace will be taking on @roxanne_wwe for the NXT Women's Championship at #NXTBattleground! #WWENXT pic.twitter.com/33blldSI2m