5 luchas inéditas NXT vs. AEW que deberíamos ver

Días atrás, un interesante artículo publicado por Graham GSM Matthews en Daily DDT explicaba la necesidad de una sororidad entre compañías a fin de que 2020 sea un año próspero para la lucha libre. Aunque dentro de este cupo de promociones, por supuesto el autor excluía a WWE, un imperio que desde hace tiempo tiene una directriz clara: no colaborar con una potencial competidora. De ahí que, a día de hoy, resulte imposible esperar una suerte de «Worlds Collide» NXT vs. AEW.

Pero siempre hay cabida para la utopía en SÚPER LUCHAS. Porque desde la perspectiva de los medios y seguidores, luciría muy atractivo un puntual evento organizado por los Élite y McMahonlandia, considerando la cantidad de grandes talentos que cada miércoles pueblan las pantallas de TNT y USA Network. Así que un servidor, gran defensor de lo utópico, propone cinco combates nunca antes realizados entre competidores de NXT y AEW.

► 5 duelos soñados NXT vs. AEW

Recientemente alabé el mano a mano que Lee protagonizó junto a Dominic Dijakovic en TakeOver: Portland, del mismo modo que su significado en la estrategia corporativa de WWE. Y a grandes rasgos, un choque del «Limitless» contra Luchasaurus discurriría por los mismos derroteros. Véase, dos mastodontes realizando movimientos propios de pesos crucero, con el añadido del igualmente vistoso recurso estilístico cercano al Taekwondo del miembro de Jurassic Express. Curioso, no obstante, que fuera Braun Strowman, un ex-NXT, el coloso con el que muchos seguidores quisieran enfrentar al dinosaurio humano el pasado noviembre, después de un tuit del «Monster Among Men».

Los últimos acontecimientos en torno a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa no invitan precisamente a un regreso de esta alianza. Pero su reunión puntual en WWE Words Collide 2020 volvió a dejar claro que cuando unen fuerzas, estamos ante una de las mejores duplas del mundo, que como los equipos de fútbol ya engrasados, lucha de memoria. Y sobran las valoraciones acerca de Pentagón Jr. y Rey Fénix, si vieron el brillante combate de este miércoles en AEW Dynamite, cuando se batieron el cobre con Kenny Omega y «Hangman» Page. Cuatro estrellas en el mejor momento de sus carreras, que, en el caso de los mexicanos, espero que pronto AEW reconozca su valía mediante un título.

Las «Wednesday Night Wars» se han convertido en una carrera por plasmar el mejor combate posible, aunque esta no sea la fórmula del éxito para ganar esta guerra de ratings. ¿Creen que con meras demostraciones de técnica AEW llevaría la delantera? Si los Élite vencen cada miércoles es gracias a la faceta «entertainment» que lleva Cody al producto. Un decisivo componente que Dream podría aportar en mayor medida a NXT, y del que adolece un tanto esta marca, convirtiéndose en la cara del programa, pero que Triple H de momento no quiere o no sabe ver. Por cierto, interesante conexión entre ambos: Patrick Clark se agenció su alias en honor al del legendario Dusty Rhodes. Y de resultas, eslogan que se vendería solo: «The Dream vs. The Nightmare».

Un pedazo de joshi puro resu en su máxima expresión. NXT y AEW han otorgado gran protagonismo a sus talentos orientales, especialmente, por años de trayectoria, el de la Full Sail, que aún tiene a Asuka como mayor monarca —femenil o varonil— de su historia. Shirai y Riho nunca han coincidido sobre un ring, pues antes de aterrizar en suelo estadounidense, fueron habituales de promociones distintas (Stardom y Gatoh Move Pro Wrestling, respectivamente), lo que convierte a este enfrentamiento en una quimera aún más deseada, de ahí mi inclusión en la lista que nos ocupa. Por capacidades técnicas, estaríamos quizás ante el mejor punto del cartel de este show NXT vs. AEW.

Al igual que el Dream vs. Rhodes, habría un punto de partida: ROH War of the Worlds 2017, donde Omega expulsó no de muy cordial manera a Cole del Bullet Club. Sin embargo, ya saben que WWE ignora el pasado de sus gladiadores, por lo que sería complicado emplear dicho antecedente en esta rivalidad, que periódicamente la comunidad luchística de internet pone sobre la mesa desde que compiten en empresas rivales intentando dirimir quién es el mejor gladiador del mundo. Y dejando tal debate a un lado (ahora Will Ospreay supera a ambos), este 1 vs. 1 se robaría la mayor parte de las miradas de los fanáticos más acérrimos de NXT y AEW. Esos que por desgracia suelen vivir dentro de una particular trinchera.