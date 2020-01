5 grandes luchas en la carrera de Diamond Dallas Page

Pasada la treintena, ¿quién se aventuraría a iniciar una carrera luchística al más alto nivel? Porque si bien Diamond Dallas Page hizo algunos pinitos en su adolescencia, de ninguna manera pudo considerarse profesional. Por lo que el mérito de esta leyenda es aún mayor, cuando allá a finales de los 80 decidió entrenar y dejar atrás su etapa como mánager dentro de la AWA y una breve aparición durante WrestleMania VI, hasta abandonar definitivamente este rol en WCW.

Y el resto es historia, como dicen, hasta que el miércoles supimos que la semana que viene en AEW Dynamite disputará un nuevo combate, después de su implicación en la Batalla Campal en memoria de André el Gigante de WrestleMania 32. ¿Su definitiva última vez sobre los encordados? A tenor de esta posibilidad, recopilo cinco luchas imperdibles de la trayectoria de DDP.

► Diamond Dallas Page en cinco combates

Más que un sólo punto, merece destacarse el serial al completo que estas dos personalidades protagonizaron. Una de las grandes rivalidades en la historia reciente de la lucha libre yanqui, que se extendió durante todo ese 1997 en varios choques de calidad («Macho Man» aún daba el callo sobre el ring), demostrando que Page tenía madera de estelarista, tras su no a la nWo que consiguió situarlo como favorito del público. Y aún más por el final de esta contienda, cuando Hollywood Hogan, disfrazado de Sting, bateó el abdomen de DDP, dándole la victoria a Savage.

Básicamente, un combate extremo con la implicación de Raven era la definición de ese «Raven’s Rules». He aquí la singularidad de la que gozaba el gladiador y a tal terreno se llevó a Diamond Dallas Page en el último capítulo de sus hostilidades, para oprobio de nuestro protagonista.

Porque después de conseguir por primera vez el Campeonato de Estados Unidos, Raven no encajó muy bien el haber recibido meses atrás un Diamond Cutter sobre una mesa en una defensa de DDP, y aquí arrebató el oro a su oponente. Un gran «brawl» con mesas, señales de tráfico y hasta cencerros de por medio.

Tal vez la lucha más brillante en la carrera de «The Myth», e igualmente, un punto ineludible en la de DDP. «PWI Match of the Year», dentro de una compañía donde importaban los personajes, por encima de la técnica, debido a un exceso de tiempo no pudo verse su conclusión vía PPV y se emitió íntegro 24 horas después durante Nitro, resultando un éxito de ratings. De hecho, la última vez que WCW ganó las «Monday Night Wars» contra WWF.

DDP dio un paso al costado luego de su derrota ante Goldberg, aunque en ese citado Nitro del día después de Halloween Havoc logró resarcirse ante una leyenda como Hart, capturando por segunda vez el título USA. Pero el entonces rudísimo «Hitman» no iba a quedarse de brazos cruzados, y solicitó su cláusula al mes siguiente.

De resultas, una revancha superior al encuentro de Nitro que dio a World War el componente estelar necesario y consiguió involucrar a un público prácticamente muerto durante toda la velada. Otra prueba de fuego junto a una leyenda, pasada con nota por Page.

Y de nuevo, Page se veía las caras con un tótem. Y también logró robarse los focos sin necesidad de vencer; algo que sólo los grandes consiguen. Sting era el mayor consentido de la extinta compañía de Ted Turner, y pese a que DDP volvía a pasearse por el lado oscuro en su primer reinado como máximo monarca, la contienda dejó a un lado intervenciones/triquiñuelas para presentar un mano a mano limpio, algo muy de agradecer y alejado de los estándares de WCW.

Claro que todo tuvo su truco, pues en esa misma noche DDP recuperó el cetro a la manera ruda. Uno de los grandes recuerdos luchísticos de mi infancia que no ha perdido consistencia tras más de 20 años.