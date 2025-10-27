5 luchadores grandes más infravalorados según JBL

En su momento, John «Bradshaw» Layfield fue uno de los luchadores grandes más destacados de la WWE. Ahora, sin incluirse a sí mismo, destaca a 5 subestimados.

«Mira, quiero aclarar que no estamos hablando de “gigantes” aquí. Dejamos fuera a Big Show, a André, a Giant Baba. Estamos hablando de lo que yo llamo grandes hombres, y creo que estos dos son de los mejores de todos los tiempos.

Vader era increíble. Los combates que tuvo con Sting a comienzos de los 90 fueron espectaculares. Lo que hizo en Japón fue distinto a todo.

Brad Rheingans me entrenó a mí y también a Leon (Vader). Cuando Vader llegó, Brad le preguntó: “¿Qué puedes hacer que impresione?” Y Vader, con más de 180 kilos, empezó a caminar por el dojo sobre las manos. Literalmente. Era un atleta increíble. Fue seleccionado en el draft de la NFL.

Cuando llegó a WWE ya no era el mismo, había perdido un poco de paso. Ojalá lo hubieran tenido en los primeros 90.

Y Mark Henry, bueno, hay gente —y yo me incluyo— que dice que Mark podría ser el hombre más fuerte de todos los tiempos, literalmente. Más que Louis Cyr, más que Bill Kazmaier, más que cualquiera que haya pisado este planeta.

Le tomó un tiempo adaptarse, pero cuando lo hizo, fue fantástico. Recuerdo una vez que estábamos en la carretera con Ron (Simmons), Mark y D’Lo Brown. Lanza nos dijo: “Quieren usar mucho a Mark, ayúdenlo a ponerse en forma.”

En un show, yo iba a golpearle la cabeza contra las escaleras, pero él no sabía cómo recibirlo. Terminó dándose solo y se abrió la cabeza. Ron me preguntó: “¿Qué le pasó a Mark?” Y yo le dije: “Creo que está muerto.”

(Ríe) Tuvimos que meter a D’Lo. Pero Mark siempre tuvo una gran actitud.

Cuando fue a Canadá a entrenar con los Hart, se transformó en un tremendo luchador grande.

Vader y Mark Henry fueron dos de los mejores big men de todos los tiempos«.