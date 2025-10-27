5 luchadores grandes más infravalorados según JBL

En su momento, John «Bradshaw» Layfield fue uno de los luchadores grandes más destacados de la WWE. Ahora, sin incluirse a sí mismo, destaca a 5 subestimados.
► 5 luchadores grandes más infravalorados
N.º 5 – Vader y Mark Henry (empate)
«Mira, quiero aclarar que no estamos hablando de “gigantes” aquí. Dejamos fuera a Big Show, a André, a Giant Baba. Estamos hablando de lo que yo llamo grandes hombres, y creo que estos dos son de los mejores de todos los tiempos.
Vader era increíble. Los combates que tuvo con Sting a comienzos de los 90 fueron espectaculares. Lo que hizo en Japón fue distinto a todo.
Brad Rheingans me entrenó a mí y también a Leon (Vader). Cuando Vader llegó, Brad le preguntó: “¿Qué puedes hacer que impresione?” Y Vader, con más de 180 kilos, empezó a caminar por el dojo sobre las manos. Literalmente. Era un atleta increíble. Fue seleccionado en el draft de la NFL.
Cuando llegó a WWE ya no era el mismo, había perdido un poco de paso. Ojalá lo hubieran tenido en los primeros 90.
Y Mark Henry, bueno, hay gente —y yo me incluyo— que dice que Mark podría ser el hombre más fuerte de todos los tiempos, literalmente. Más que Louis Cyr, más que Bill Kazmaier, más que cualquiera que haya pisado este planeta.
Le tomó un tiempo adaptarse, pero cuando lo hizo, fue fantástico. Recuerdo una vez que estábamos en la carretera con Ron (Simmons), Mark y D’Lo Brown. Lanza nos dijo: “Quieren usar mucho a Mark, ayúdenlo a ponerse en forma.”
En un show, yo iba a golpearle la cabeza contra las escaleras, pero él no sabía cómo recibirlo. Terminó dándose solo y se abrió la cabeza. Ron me preguntó: “¿Qué le pasó a Mark?” Y yo le dije: “Creo que está muerto.”
(Ríe) Tuvimos que meter a D’Lo. Pero Mark siempre tuvo una gran actitud.
Cuando fue a Canadá a entrenar con los Hart, se transformó en un tremendo luchador grande.
Vader y Mark Henry fueron dos de los mejores big men de todos los tiempos«.
N.º 4 – Bruiser Brody
«Brody era pura acción constante. Él y Stan Hansen fueron un gran equipo, pero Brody solo ya era increíble.
Era un tipo muy inteligente. Había sido periodista deportivo del Fort Worth Star-Telegram.
Él creó completamente su personaje. No era un loco improvisado: construyó esa personalidad frenética y salvaje de forma intencional.
La gente decía “Brody está loco”, pero todo estaba planeado.
Muchos intentaron imitarlo después —el pelo, la barba, los ojos—, pero ninguno tenía el paquete completo. Brody podía moverse, podía luchar con cualquiera.
Era un tipo durísimo, pero también un atleta tremendo. Los que intentaron copiarlo, se olvidaron de que de los hombros para abajo, Brody era una bestia.
N.º 3 – Stan Hansen
Es cierto, lo dije: Stan Hansen no era duro al golpear; el mundo era demasiado blando para recibirlo.
Stan no tenía problema en que lo golpearan de vuelta. Brody tampoco. Si no te gusta que te devuelvan los golpes, no puedes trabajar con Stan.
Cuando salía al ring en Japón, era una locura. No hay nada como estar en el Budokan y ver a Stan entrar, golpeando la campana de vaca por todos lados.
Era pura intensidad.
Stan y Brody fueron una de las mejores parejas de la historia, pero eran tan valiosos por separado que no podían mantenerlos juntos mucho tiempo.
Llenaban arenas y movían muchísimo dinero. Por eso están en mi top 5″.
N.º 2 – Kane
«En mi opinión, merece estar en el número 2.
Glenn puede hacer cualquier cosa. Es increíblemente talentoso y muy inteligente. Puede hacer comedia (lo demostró con Daniel Bryan), puede hacer cosas hardcore, y también puede luchar técnicamente.
Sostuvo muchísimos combates durante 10 o 15 años en el nivel más alto de WWE. No sé si alguien más podría tener una carrera tan larga y consistente.
El propio Undertaker dijo una vez: “Si tuviera que construir una empresa desde cero, la construiría alrededor de Glenn Jacobs.” Y estoy totalmente de acuerdo.
Es un tipo que quieres tener en tu vestuario y en tu cartelera.
Creo que parte de por qué se le infravalora es porque la gente lo ve sin la máscara, lo oye hablar, y lo asocia más con el tipo inteligente y político que es hoy, que con el monstruo que fue en el ring.
Pero el mundo tuvo suerte, porque Glenn fue ambas cosas: el monstruo y el genio«.
N.º 1 – The Undertaker
«Algunos preguntan: “¿Cómo puede ser que Undertaker esté infravalorado?”
Pero cuando se habla de los mejores big men de la historia, a veces ni siquiera lo ponen arriba, y eso es una locura para mí.
Mide casi 2 metros 10 y pesaba más de 140 kilos en su mejor momento, y aun así podía moverse, contar historias, y llevar a cualquiera a tener una buena lucha.
Él fue el tipo al que le ponían a todos los nuevos para ver si podían trabajar o no. Era el barómetro de WWE.
Si un luchador no podía con Taker, no servía.
También fue el tipo que tuvo que sacar adelante a quienes tenían personajes malos y no podían conectar con el público.
Y aun así, seguía llenando arenas en todo el mundo.
Es “Mr. WrestleMania”, el hombre de la racha.
Todavía hoy, cuando aparece, la gente enloquece.
Es el mejor luchador grande en la historia del negocio«.