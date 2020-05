El covid-19 ha causado estragos en todos los aspectos y en todos los ámbitos, y la lucha libre no ha sido la excepción. De no ser por la reciente renovación televisiva con TNT, AEW estaría en apuros, pero la falta de público no sólo afecta económicamente a WWE y AEW —sin mencionar a las promociones menores que no están haciendo shows, muchas de las cuales tuvieron que cerrar sus puertas—, sino que también la calidad del producto en términos generales.

Asimismo, el cierre de las fronteras y otras problemáticas derivadas de la pandemia ha significado muchas bajas y un elenco más reducido a disposición, factor que no ha hecho muchos favores para mejorar las cosas. Aquí encontrarán alguna que otra baja, pero principalmente a aquellos gladiadores que más necesitaban del público. Estos son los 5 luchadores de AEW más afectados por la pandemia.

► Orange Cassidy

Orange Cassidy. ¿Por dónde empezamos? Nunca excento de polémica, "Freshly Squeezed" es... singular. Las críticas hacia su actuar pueden ser devastadoras, pero los tiempos corren y debemos recordar que su lugar en el cartel es el de provocar carcajadas, no muy diferente a R-Truth o Santino Marella en su momento. Nadie puede decir que no está dando resultado. Y eso, la comedia en la lucha, no es nada nuevo. Para quien desconozca, los invito a buscar "Les Kellet" en Google.

La audiencia de AEW lo comprende, y es esa despreocupación lo que hace que puedan sentarse y apreciar, sin más. En los últimos meses, no obstante... hasta podría decirse desde que el inicio de esta "era de pandemia", el impacto de Cassidy se ha visto increíblemente reducido. No es nada que haya hecho él, pues su rol se reduce a hacer prácticamente lo mismo. Por eso cuando decimos que no terminamos de entender lo clave que son los espectadores en la lucha, no mentimos. Orange Cassidy es un gran ejemplo.

► Brodie Lee La transición de WWE a All Elite Wrestling no se le hizo tan complicada a Brodie Lee. Salió del imperio McMahon el 8 de diciembre, debutó en Dynamite el 18 de marzo y el 23 de mayo ya luchaba por el Campeonato Mundial AEW en Double or Nothing 2020. No ganó el título, cierto, pero rápidamente se posicionó como una de las cartas principales de la compañía y aunque aún le queda demostrar que es capaz de mantenerse en ese lugar, ya ha hecho en este par de meses más de lo que jamás hizo en WWE en solitario. Todo esto se hubiera multiplicado, sin embargo, con miles de personas en aquel miércoles de marzo. Después de tanta charla respecto a su salida de la gigante del entretenimiento y habiendo sido un favorito del Internet por añares, su revelación como el incógnito "Exalted One" hubiera marcado un memorable momento y una segura cálida recepción. Los pedidos de los aficionados se escucharon, solo que en otras tierras. Lástima que no pudieron estar allí para experimentarlo. ► MJF Maxwell Jacob Friedman es una de las pocas personalidades que prácticamente no tiene detractores en cuanto a su habilidad de interpretar al personaje. Tranquilamente podría ser catalogado como el Undertaker contemporáneo en el sentido de que rara vez se sale del personaje, en una época en la que hasta el propio "Deadman" tiene cuenta de Instagram. Es una especie en extición, producto de la "vieja escuela". Incluso Jim Cornette, el "odiador" por naturaleza de todo lo que sea lucha libre moderna, lo catalogó como "brillante". Cuando tratamos con un individuo con estas características, es difícil apreciarlo lo mismo cuando no hay abucheos en masa. Lo suyo no es la mayor técnica en el encordado —a pesar de que es bastante bueno allí también, y lo demostró hace dos domingos atrás—, es su bocaza y sus expresiones faciales. En la promo se crea un ida y vuelta con los fans que complementan a su personaje. Pocos pueden igualarlo en este aspecto, pero sin más que unos pocos compañeros reaccionando a sus fanfarronerías cada semana, su talento no es apreciado al mismo nivel. ► Matt Hardy El momentum de Matt Hardy al salir de WWE no puede compararse con el que tenía al llegar a WWE. Entró como uno de los personajes más requeridos de la lucha libre... y se fue como uno más del montón. AEW tendrá la tarea de reavivar al mundo Broken por los próximos meses. Sin perder el tiempo, el mayor de los hermanos empezó desde lo más alto, siendo estelar en casi todos los combates que disputó hasta ahora, tanto individualmente como en parejas. Para ello, Hardy ha estado aplicando la idea que le fue denegada por Vince McMahon: hacer uso de los diferentes personajes de su carrera. El resultado ha sido bueno, pero quizá no superó las expectativas, lo que nos lleva a preguntarnos lo mismo, ¿qué hubiera sido de él sin el coronavirus, la pandemia y la falta de gente en las arenas? ► PAC

Tenemos aquí primer caso de un luchador que debió ausentarse de la programación debido a las restricciones de las que hablábamos en la introducción. PAC, como muchos sabrán, vive en su Inglaterra natal y lo más seguro es que no le veamos en pantalla más allá de las viñetas que ha estado haciendo desde su hogar. Como atleta de alto nivel, lo más probable es que no pierda su lugar en el cartel al regresar —Tony Khan prometió al talento que aquellos que no pudieran o no quisieran presentarse a trabajar, no serían castigados—, el tema más bien radica en qué sucederá con el intrigante trío que apenas había formado con los Lucha Brothers, Rey Fenix y Pentagon Jr. Un grupo que aspiraba a robar las Wednesday Night Wars y prometía maravillas, mas luego del parate, quedará por ver si será descontinuado, lo que también podría traducirse en una menor exposición suya también.