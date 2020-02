Una buena dosis de violencia dentro de lo PG en WWE siempre es bienvenida. Y si de alguna marca podemos esperar un alejamiento momentáneo de esta política de contenido, hay que mirar a NXT. Ahí tendrá lugar la próxima «Street Fight» que se celebre dentro del Imperio McMahon, cuando Dakota Kai y Tegan Nox lleven sus hostilidades a otro nivel en TakeOver: Portland, dentro de apenas dos semanas.

Anuncio que aprovecho para trazar una relación de cinco grandes «Street Fights» de WWE a lo largo de su historia, omitiendo por demasiado reciente la que protagonizaron Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en NXT TakeOver: Chicago II y las de Kurt Angle vs. Shane McMahon en King of the Ring 2001 y CM Punk vs. Chris Jericho en Extreme Rules 2012, ya incluidas dentro de listados anteriores.

► 5 «Street Fights» de WWE para recordar

Roddy Piper vs. Goldust; WrestleMania XII

Cuando uno piensa en la doceava edición de WrestleMania, lo primero que se le viene a la mete es el legendario Bret Hart vs. Shawn Michaels. Pero he aquí una joya eclipsada, basada en un choque de personalidades que hasta que no convergieron de tal manera, pocos esperaban que resultase tan atractiva. Porque «Rowdy» y «The Natural» llegaron a convertir su combate en una persecución automovilística (que a posteriori emularon Dean Ambrose y Luke Harper en Extreme Rules 2015) por las calles de Anaheim. Poco importa su extraño final: «Street Fight» que no desmereció la fama de sus implicados.

Hardcore Holly vs. Al Snow por el Campeonato Hardcore WWF; St. Valentine’s Day Massacre: In Your House

Otra rara avis dentro del historial de este tipo de choques, Holly y Snow lograron innovar en esta ocasión trasladando la acción a las calles de Memphis, hasta llegar a orillas del río Mississippi, cuyas aguas ambos saborearon, en pleno febrero. Y la calidad dejémosla para otros, porque de lo que aquí se trataba es que todo luciera como una pelea real fuera del ring. Así, a nadie pilló por sorpresa que finalmente Holy enrollara a Snow con una valla metálica para endosarle la cuenta de tres, ¿verdad?…

Test vs. Shane McMahon; SummerSlam 1999

El primogénito de Vince McMahon se ganaría definitivamente el corazón del Universo WWE con su actuación en esa «Street Fight» junto a Kurt Angle dos años después. Pero mientras tanto, su capacidad para encajar golpes y desenvolverse cómodamente en lo extremo ya empezaba a llamar la atención de los aficionados. De hecho, esta tal vez fuese la primera vez en que fue visto como un luchador, más allá de una figura de autoridad. Duelo definido por las intervenciones de The Mean Street Posse, pero cuyo añadido encajaba con la narrativa y se manejó de notable manera a fin de hacer lucir a Test como un gran técnico. Igualmente, momento positivo la ayuda final de Pat Patterson y Gerald Brisco.

Triple H (c) vs. Cactus Jack por el Campeonato WWF; Royal Rumble 2000

Un año después, «The Game» y «The Hardcore Legend» llevaron el concepto «Street Fight» a otro nivel dentro de WWE. No ya en innovaciones, sino en brutalidad. Niveles semejantes de «sangre y tripas», que diría hoy Vince McMahon, nunca se vieron por WCW, y de resultas, ese componente extremo también contribuyó a que las «Monday Night Wars» se decantaran a favor de quienes más arriesgaron. Cual faquir que lleva a jóvenes aprendices a un rito de paso hacia el siguiente nivel, Foley demostró a HHH que sin dolor no hay gloria, y un mes después, un Hell in a Cell supuso el clímax de una rivalidad inolvidable para unos seguidores desacostumbrados a tamaña violencia sobre un producto «mainstream».

Umaga vs. Triple H; Cyber Sunday 2007

Eddie Fatu siempre estaba a la altura de todos los avatares bajo los que combatió en WWE, ya fueran Luchas en Jaulas de Acero, Luchas de Último Hombre en Pie o «Street Fights». Y pese a venir de una derrota meses atrás frente a John Cena, sus grandes actuaciones ya le habían granjeado el respeto del público, por lo que la victoria de Hunter en esta cita no dañó el estatus del samoano. Sin desmerecer el solvente trabajo del hoy mandamás de NXT, en una habilidad para vender los golpes casi a la altura de la de su colega Shawn Michaels. «Show stealer» de un sólido PPV.