WrestleMania 36 está cada día más cerca. Cierto es que antes nos queda el Royal Rumble y que hay que contar con la parte más imprevisible de este deporte como son las lesiones, pero a continuación detallaremos 5 eventos estelares que WWE podría poner en la próxima WrestleMania, la número 36 que se celebrará en Tampa, Florida.

► 5 posibles luchas estelares de WrestleMania 36

El evento estelar de WrestleMania es algo a lo que todos aspiran pero a lo que muy pocos elegidos llegarán. El pasado año fueron las féminas las que protagonizaron este último combate de la noche en el «Escaparate de los Inmortales» y aún no sabemos quiénes lo protagonizarán en 2020 pero aquí van las diferentes posibilidades:

Brock Lesnar vs. Caín Velasquez

Ni que decir tiene que ambos luchadores tienen su historia a estas alturas más que conocida por el universo WWE. Desde que se enfrentaran hace diez años en UFC por el título de los pesos pesados hasta la llegada de Velasquez el pasado mes de octubre a WWE, todo han sido ganas de revancha entre uno y otro. Cierto es que se enfrentaron en Crown Jewel no hace mucho, pero la lesión que ha dejado fuera de juego a Caín Velasquez hace que la expectación de volver a verles en el ring cara a cara haya crecido exponencialmente. WWE es espectáculo y sabe vender como nadie este tipo de combates. ¿Volveremos a ver a estos dos tremendos atletas sobre el ring de WWE?

Brock Lesnar vs. Tyson Fury

Pero, ¿qué ocurre si Caín Velasquez no se recupera a tiempo de su lesión? A pesar de que muchos digan que Velasquez estará en el Royal Rumble, nada garantiza esta aparición a día de hoy, es por ellos que puestos a buscar otro rival para Brock Lesnar en el main event de WrestleMania sólo se nos ocurre Tyson Fury.

El británico que también ha estado sobre un ring de WWE (se enfrentó a Braun Strowman en Crown Jewel) ha dejado de lado momentáneamente WWE para centrarse en su combate de boxeo en Las Vegas en el mes de febrero contra Deontay Wilder y todo parece indicar que tras el mismo volverá a la compañía de Vince McMahon. Esta otra «pelea real» bien podría encabezar el mayor evento del año ya que pocos nombres más llamativos que estos, de cara al gran público, podremos encontrar en la cita de Tampa.

Ronda Rousey vs. Becky Lynch

Estas dos mujeres tienen muchas cuentas pendientes después del polémico final de combate en WrestleMania 35 en el que Becky le «robó» la victoria a Ronda Rousey cuando los hombros no tocaban la lona. Pero no solo eso, ya que ambas nos deleitaron con una constante guerra a través de las redes sociales que bien podía haber alcanzado el clímax en WrestleMania, pero Charlotte Flair se unió a la terna. Después de no haber podido ser testigos de este combate en Survivor Series 2018 debido a la lesión de Lynch, ni en WrestleMania 35 por la comentada inclusión de Flair en el mismo, WWE nos debe un 1 vs. 1, nos debe un Becky Lynch vs. Ronda Rousey pero eso sí… para ello Rousey tendría que regresar a WWE y ya sabemos que cualquier cosa puede pasar en el Royal Rumble.

Roman Reigns vs. «The Fiend»

Este es el combate más rumorado de todos. Según las casas de apuestas, Roman Reigns sería el vencedor del Royal Rumble e iría a WrestleMania para enfrentarse al Campeón Universal «The Fiend» Bray Wyatt. Reigns está por fin consiguiendo el apoyo de la fanaticada que tanto le ha costado en años anteriores y de aquí a abril hay aún más tiempo para acrecentar su fama como la cara de la compañía.Reigns además no es un extraño del evento principal de WrestleMania, ya que lo disputó en varias ocasiones contra Brock Lesnar (WrestleMania 31 y 34) y Triple H (WrestleMania 32). Por su parte, la carrera que está teniendo el nuevo personaje de Bray Wyatt se merece solo dos combates: El 1 vs. 1 contra The Undertaker o el evento estelar de WrestleMania.

El regreso de CM Punk

Desde que haya vuelto a relacionarse a CM Punk y WWE, aunque siempre se deja claro que Punk trabaja para FOX, nada nos haría más felices que el regreso de Punk al ring. Nunca estuvo en la estelar de WrestleMania y ésta sí que sería la mejor oportunidad de todas para que estadio repleto de fanáticos procedentes de todo el mundo resonara en un gran estruendo de emoción similar al del regreso de los Hardys en WrestleMania 33.

En este caso daría igual el rival, la gran atracción sería CM Punk. El conocido como «Mejor del Mundo» cumpliría así su sueño de protagonizar tan magno evento a la vez que se cerrarían las cuentas pendientes entre él y la compañía. WrestleMania siempre ha sido el momento ideal para cicatrizar heridas y esta edición de 2020 no sería menos.

