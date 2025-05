5 estrellas que aun tienen un Campeonato Mundial en el horizonte

Tic, toc, tic, toc… Las agujas del reloj siguen girando y ellos no se están haciendo más jóvenes. Pero a no desesperar, ¡porque todavía están a tiempo de un último round! Puede que sean considerados veteranos y les crezcan algunos cabellos grises, lo que no quiere decir que sus días como Campeones Mundiales hayan quedado atrás. Estos son los 5 luchadores que aun tienen un Campeonato Mundial en el horizonte, según el Equipo de CuadrilateroTops.com.

► Aun tienen un Campeonato Mundial en el horizonte

5) Kevin Owens

A lo mejor no sea el momento más propicio para hacer esta declaración: Kevin Owens se halla en un punto de su carrera donde cabe la posibilidad de que no haya retorno. Fuera de la acción a causa de una grave lesión en el cuello, de esas que ponen en jaque la continuidad en el cuadrilátero, hoy por hoy está más la búsqueda de poder volver a luchar que de preocuparse por otro título mundial.

Dicho esto, también quisiéramos apuntar que, en caso de regresar a lo que mejor se le da, KO debería coronarlo con su segunda gran conqusita. El oro se le antojó esquivo por muchos años y su reinado previo no acabó como le hubiera gustado. A su vez, creemos que lo último que le vimos fue de lo mejorcito que tuvo para ofrecer desde su arribo a WWE… ¡Y vaya que tiene un recorrido!

4) Sami Zayn

Antes de que nos corrijas, déjanos aclararte que sí, sabemos que Sami Zayn no cuenta a la fecha un Campeonato del mundo en su haber. Ahora bien, ¿a qué se lo puede atribuir?

Vamos a convenir que un Zayn bien llevado es capaz de lo imposible. Cada vez que alcanza una versión que le permite explotar todas sus dotes, como sucedió por ejemplo con la saga de The Bloodline, la gente tiende a cogerle una estima muy grande. En esas condiciones, como el underdog definitivo, es que se luce sobremanera. Es decir, ¿alguien duda de que, si el Campeonato Mundial Completo hubiese existido en esa ruta a WrestleMania de 2023, Zayn no lo hubiera conquistado? Con un Sami en todo su esplendor, el título mundial es inevitable… ¡Porque la narrativa lo demanda!

3) Randy Orton

Ahora sí, vayamos al análisis… Aunque hablando el idioma de la verdad, tampoco es que haya mucho para analizar. Resulta que el hombre cuenta ya casi 46 pirulos, los cuales no son pocos para un luchador profesional. Pero vamos, ¿quién no quisiera llegar a esa edad en el estado de «The Viper»? Molestias de espalda aparte, Orton está en uno de los mejores momentos de su trayectoria, y entendemos hasta insultante que se despida sin antes poder llamarse «el hombre» de la WWE una vez más (tal y como su némesis, John Cena). Los 17 le habrán quedado lejos, pero 15 no suenan nada mal.

2) CM Punk

El cielo es celeste, el agua es clara y CM Punk debe ser Campeón Mundial. Si hablamos verdades, esta última es una discusión ni siquiera merece la pena. Desde que volviera en 2023, el nativo de Chicago ha hecho un papel brillante donde por momentos supo hasta ser la pieza principal de la compañía. Cuando de repente la programación atraviesa algún punto bajo, su persona es la primera en quien confiar para revertirlo.

Aun siendo de los más experimentados de la plantilla, CM Punk continúa figurando entre los pilares más entretenidos de cada semana. Puede que ya no luche tan seguido y se ausente algunos episodios, pero difícilmente encontremos a una Superestrella que el mundo quiera ver saboreando el oro nuevamente tanto como a él. Y cierra por todos los frentes: Punk como Campeón es dinero, guste a quien le guste.

1) Drew McIntyre

Hagamos un stop para disipar cualquier cuestionamiento: Drew McIntyre no es lo que se suele entender como «un veterano». A ver, que sí lo es en cierto sentido. Los años de experiencia son muchos para él, desde luego. Al mismo tiempo es alguien que tiene, fácil, unos cinco, siete u ocho años en lo más alto.

Pero vamos, acudiendo a la sinceridad absoluta, ¿no crees que lo mejor del escocés todavía está por venir? Por algún motivo, aun no da la sensación de que el fenómeno McIntyre haya explotado del todo, no al menos lo que se dice «la frutilla del postre»… Por más que lo haya ganado todo, queda pendiente esa coronación por todo lo alto, con público y un reinado mundial que dure más de dos minutos. ¿No te parece, conocedor? De ahí la propuesta: cambio a técnico, coronación en WrestleMania y todos contentos… Que ya va siendo hora.