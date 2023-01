5 errores que WWE no debería cometer en el Royal Rumble 2023

El Royal Rumble de 2023 es uno de los eventos de la WWE más esperados de los últimos años. Los rumores en torno al evento son interminables, con ciertos regresos de alto perfil en los titulares. WWE tiene la oportunidad de ofrecer un espectáculo para todo tipo de aficionados en San Antonio, Texas, si evitan algunos escollos.

El Royal Rumble de 2022 recibió duras críticas tanto por parte de los aficionados como de la prensa especializada. Parecía ser el Royal Rumble menos memorable de los últimos años. 2023 podría ser un gran cambio para el evento de fama mundial. A continuación os enumeramos 5 errores que WWE debe evitar en el Royal Rumble 2023 para que esté a la altura.

►No añadir nada a la historia de Bray Wyatt

El regreso de Bray Wyatt a WWE en 2022 fue un éxito masivo. La trama que condujo a su llegada dejó a los fans muy intrigados. En los pocos meses que han pasado desde su regreso a la WWE, Wyatt se ha convertido en una figura en SmackDown.

El Royal Rumble de 2023, que contará con la primera lucha televisada de Wyatt desde su regreso, será una gran oportunidad para añadir un capítulo más a la historia de Uncle Howdy de Wyatt. Los fans deben hacerse una mejor idea de qué es el “Wyatt 6” o quién es el Uncle Howdy. Si no hay movimiento en la historia de Wyatt en el Rumble, sería una gran oportunidad perdida para WWE.

►Quitarle el título a Bianca Belair

La división femenina de WWE en Raw ha sido bastante caótica desde WrestleMania 38. Bayley y Bianca Belair han llevado la división sobre sus espaldas en los últimos meses y Belair parece tan fuerte como siempre. Con una pelea entre Becky Lynch y Bayley en el horizonte, Belair debe comenzar a plantar las semillas para su próxima pelea importante, pero nadie parece apto para destronar a la “MÁS” de WWE, por el momento.

►Que Cody Rhodes no aparezca en el Royal Rumble

Un segundo después la lucha de Cody en Hell in the Cell, en la que pudimos ver cómo luchó lesionado en su pectoral, los fans ya especulaban con que regresaría en el Royal Rumble de 2023. Las recientes viñetas en Raw parecen indicar que se espera que Rhodes estará de vuelta para el Rumble.

Cody Rhodes también ya “ha sido anunciado” para el evento por lo que parece poco probable que no esté en el show de una u otra manera. Si él, por cualquier razón, no muestra su cara en persona en el evento, será una broma cruel que la mayoría de los fanáticos no encontrarían divertida.

►No darle a Charlotte Flair un gran momento

El regreso de Charlotte Flair a WWE llegó de la nada. La división femenil de SmackDown estaba pidiendo a gritos una nueva protagonista después de dar bandazos de lado a lado del camino y Charlotte Flair regresó para salvarnos. Su personaje baby-face ha sido recibido con críticas mixtas.

Con el fin de preparar a Flair para los próximos meses como campeona (que algunos fans ya odian) la WWE necesita darle un gran “momento babyface” que pueda ayudar a su nueva etapa en la compañía o darle la vuelta al guión de los fans de una manera grande e inesperada. Charlotte Flair no puede salir del Royal Rumble 2023 de la misma manera que entre al evento.

►Participantes sorpresa que no cubran las expectativas

Muchos fans argumentan que el mejor momento de todo el Royal Rumble 2022 fue Bad Bunny. Es uno de los artistas más grandes del planeta. La mayoría de los fanáticos también ya han olvidado que Shane McMahon hizo una aparición polémica donde las haya en el Rumble el año pasado.

Uno de los mayores atractivos del Royal Rumble son los participantes sorpresa. Hay una larga lista de Superestrellas que podrían ayudar a que 2023 fuera uno de los mayores Rumbles de la última década. La empresa debe tener un nombre más grande que Shane McMahon para estar a la altura.