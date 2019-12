Faltan pocos días para que finalice 2019, un año en el que se han vivido muchas cosas en WWE. Becky Lynch alcanzó la cúspide, por primera vez se celebró un estelar femenil en WrestleMania, The Fiend se presentó al mundo, CM Punk vuelve a trabajar en algo relacionado con el Imperio McMahon, Lana y Rusev se divorcian, NXT inicia en USA Network, Seth Rollins o Bayley se vuelven rudos, Samoa Joe o Kevin Owens se vuelven técnicos, Cain Velásquez y Tyson Fury debutan en los encordados, nacen el Campeonato Femenil de Parejas o el Campeonato 24/7, explota la KofiMania, Daniel Bryan vuelve a su antiguo look o la leucemia de Roman Reigns vuelve a remitir.

Van a pasar cosas impactantes también en 2020, como cada año, aunque esperamos que nada malo, pero no sabemos lo qué. Pero podemos especular, que es lo que vamos a hacer a continuación.

► Cosas que podrían ocurrir en WWE en 2020

Brock Lesnar vs Tyson Fury

No es la única opción sobre la mesa, pero se espera que el Campeón WWE se vea las caras con Cain Velásquez en Royal Rumble 2020. Entonces podría acabar la rivalidad entre ambos. Eso abriría la puerta a que Lesnar tenga una nueva gran historia, que podría ser contra Fury, que ha adelantado que podría regresar a la empresa de lucha libre después de su próximo combate, que sería en febrero. No cabe duda de que una lucha entre ambos sería de lo mejor del cartel de WrestleMania 36. O de SummerSlam 2020.

John Cena es 17 veces Campeón Mundial

El ahora mismo 16 veces Campeón Mundial no es un luchador a tiempo completo, no lo será nunca más, pero eso no quiere decir que no pueda ser campeón de nuevo. Ahora mismo está empatado con Ric Flair y nos cuesta mucho creer que no lo vaya a superar algún día. 2020 podría ser el año perfecto para eso, si Cena encuentra algún hueco en su apretada agenda.

Es más, sabemos que estará en el magno evento, como él mismo ha confirmado. Podría vencer entonces a quien tenga el Campeonato WWE o el Campeonato Universal. Hablando de Lesnar… Cena también sería una buena opción.

Comienza la era de Shayna Baszler

Cualquiera diría que la era de Baszler ha comenzado, pero con el añadido de que de momento solo en NXT. De eso no cabe duda, pero las dos marcas principales son otra cosa. Todos esperamos que la campeona de la marca amarilla llegue a Raw o SmackDown el próximo año y que su impulso continúe.

Y nos imaginamos que podría buscar enfrentar a Lynch para quitarle el trono, de hecho, ambas han tenido problemas en el pasado. Podría vengar la derrota de Ronda Rousey, convirtiéndose en la nueva dueña de la división.

Roman Reigns vence a The Fiend

El demonio se ha mantenido imparable hasta ahora, y no parece que Daniel Bryan, The Miz o King Corbin puedan vencerlo. Desde un primer momento adelantamos que el gran combate de ahora Campeón Universal sería contra Reigns. Podría ocurrir en WrestleMania. Y el «Gran Perro» es el único que tiene el estatus como para derrotar a The Fiend. Porque, algún día, va a caer derrotado.

El sabueso de la justicia no está ahora mismo en el mejor de los momentos. Perdió en TLC 2019 y sigue rivalizando con Corbin. Pero es solo una historia de transición antes de que vuelva a ser impulsado. Y si bien existen otras posibilidades, si WWE quiere devolverlo a la primera plana no hay otra forma que no sea como el máximo campeón.

CM Punk vuelve a WWE

Punk se encuentra trabajando en WWE Backstage, un programa de FOX, lo que se ha tomado, aunque no lo sea en realidad, como un paso adelante de cara a su regreso al Imperio McMahon. Él mismo ha dicho que todo será cuestión del dinero que le ofrezcan. Y suponemos que Vince McMahon estará dispuesto a darle una gran bolsa si eso supone su vuelta, aunque solo sea por una vez.

Por otro lado, no ha habido ningún indicio estos meses de que vaya a ocurrir. Pero todos los fans están esperando con expectación el primer PPV de 2020 para ver si Punk es uno de los participantes de la campal. Podríamos decir incluso que muchos estarán decepcionados si no participa.