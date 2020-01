Cada semana es una nueva oportunidad para ver combates novedosos en WWE, pero las combinaciones no suelen cambiar demasiado, lo que lleva al agotamiento del que Corey Graves hablaba recientemente. Esa es una de las razones del interés que existe en los mal llamados ascensos o en los Drafts, que abren la puerta a nuevas luchas, a nuevas rivalidades que no han ocurrido hasta ahora. No diríamos que se está desarrollando de la mejor forma pero un ejemplo es Braun Strowman vs Shinsuke Nakamura en torno al Campeonato Intercontinental.

Comenzando un nuevo año, ante lo que pueda ocurrir en los próximos 12 meses, tenemos algunas ideas sobre luchas que queremos ver en el Imperio McMahon en 2020. Y además que podrían ocurrir. Casi se diría que deberían ocurir.

► Combates que queremos ver en WWE en 2020

5- The Usos vs. The Viking Raiders

Los Uso acaban de regresar a la acción después de meses ausentes y no podemos decir que no los hemos echado de menos. Ellos han sido, junto al New Day, los líderes de la división de duplas en la última década en WWE.

Los actuales Campeones de Parejas Raw llegaron hace relativamente poco a la empresa y todavía tienen mucho por hacer. La mala noticia respecto a ellos, a pesar de que están reinando, es que está sufriendo lo mismo que sufren muchos luchadores cuando abandonan NXT.

Ahora mismo no es posible que ambos equipos se enfrenten porque están en marcas diferentes, pero sin duda es uno de los combates de la división que debería ocurrir tarde o temprano. Podría ser una rivalidad espectacular.

4- Shayna Baszler vs. Becky Lynch

Unas horas atrás confirmamos que el cartel que está circulando de WrestleMania 36 es completamente falso. No obstante, no nos sorprendería que finalmente se diera el Baszler vs Lynch que se adelantaba en el mismo.

Poco antes hablamos de la posibilidad de que la ex Campeona NXT salga más pronto que tarde de la marca amarilla, dado que acaba de ser sacada de la imagen del título. Y entendemos que va a continuar con su impulso en Raw o SmackDown. Existen muchas posibilidades, pero dado que son las luchadoras más prendidas de WWE ahora mismo, Lynch vs Baszler es el combate a hacerse en la división femenil.

Quizá por eso la empresa quiera ir poco a poco, guardarse este as en la manga para más adelante. Pero tiene que ocurrir en 2020. Apenas está comenzando el año y sería un gran encuentro para estelarizar cualquier PPV.

3- Aleister Black vs. AJ Styles

Dos de los mejores luchadores del mundo, con un estilo único cada uno y especial respecto a todos los demás miembros del elenco. Tienen que verse las caras un día. Pero no en un combate, sino en una rivalidad donde puedan mostrar realmente todo lo que tienen.

A pesar de que ambos recorrieron el mundo a lo largo de sus carreras, solo tuvieron la ocasión de enfrentarse una vez. Ocurrió en wXw World Tag Team Tournament 2015, cuando Styles venció a Black después de casi 20 minutos de lucha. ¿Imaginan un combate de casi 20 minutos entre los dos en un PPV? Todavía mejor, con un campeonato en el medio. Sería candidato a combate del año sin duda.

Y la buena noticia es que comparten marca. Solo queda que Black continúe subiendo escalones mientras Styles se mantiene cómodamente en el suyo para que este año colisionen. Otro combate que WWE querría guardarse para una gran ocasión.

2- Drew McIntyre vs. Brock Lesnar

Alguien va a situarse en algún momento como retador al Campeonato WWE. Y no existe otro nombre que esté siendo posicionado para tal como el «Psicópata Escocés». Vince McMahon siempre podría sorprender y elegir a otro luchador para que tome ese puesto, pero 2020 debe ser el año de McIntyre. Ya no sólo para que se corone con un gran título, sino para que suba de una vez por todas a la cima.

Lesnar vs McIntyre está siendo adelantado por muchos como uno de los enfrentamientos del magno evento y podemos decir que sería sorprendente que eso no ocurriera.

1- The Fiend vs. Roman Reigns vs. Daniel Bryan

Otro combate que aparece en el falso cartel de WM, otro combate muy interesante. En SÚPER LUCHAS adelantamos que The Fiend podría verse las caras con The Miz para después pasar a Daniel Bryan y por último a Roman Reigns. Qué gran escalada mientras sigue reinando como Campeón Universal. Pero existe una opción mejor que cualquiera de estos manos a mano.

Dejando a un lado a Mizanin, que está retomando su alianza con John Morrison, ¿quién no querría ver una Triple Amenaza por el Campeonato Universal en el PPV más importante de todos Fiend vs Bryan vs Reigns?

Además de que los tres podrían contar una historia maravillosa semana a semana. El samoano está siendo reservado, pero no el «American Dragon», que se encuentra precisamente a dos semanas de enfrentar al demonio por el título (Royal Rumble 2020). Con lo que ha ocurrido en el pasado entre Reigns y Bryan no sería complicado armar esta rivalidad. Solo faltaría que la luz roja se dejara de utilizar.