Se ha convertido en una especie de tradición que, par de años mediante, desde el equipo de CuadrilateroTops.com realicemos aquí en SÚPER LUCHAS un análisis profundo de la situación general de WWE. En las últimas semanas hemos hecho un divertido juego analizando a los talentos ganadores y perdedores del nuevo régimen de WWE (en contraste con el de Vince McMahon), comparamos a Triple H con Tony Khan y ahora, volviendo a un viejo concepto, repasamos el roster para apuntar a las 4 superestrellas que deben cambiar urgente de personaje en WWE.

Es una iniciativa que arrancamos en 2016 (con Cody Rhodes a la cabeza), continuamos en 2019 (ya pedíamos entonces por un nuevo Kofi Kingston) y acabamos en 2020 (con Braun Strowman y compañía). Para no perder la costumbre, posamos nuestros ojos en el elenco versión 2025 para sacar conclusiones actualizadas de este mismo asunto. ¡Y aquí el resultado! ¿Estás de acuerdo?

#1 – Jimmy Uso (guerrero samoano)

En la versión primera, la de 2016, enlistamos en nuestra selección a los hermanos Uso (por entonces no existía tal cosa como un tercer Uso, dígase Sami Uso o Solo). De hecho, tan distintas eran las cosas por esas fechas que escribimos lo siguiente:

«Los Usos son samoanos, se sabe de qué van, pero convengamos que samoanos hay de sobra, y ellos no han sido precisamente los más populares.

«Y es que, además de ser los segundones de Roman Reigns, ya perdieron el apoyo de una gran porción de la fanaticada gracias a su repetitividad. Fueron líderes de la división en parejas por un par de años, pero fueron rápidamente opacados por otros equipos (The New Day, SWAFT, Dudley Boyz) cuando WWE se decidió por darle relevancia a la división, y últimamente no han gozado del protagonismo del que estaban acostumbrados. Una sugerencia, ¿por qué no hacer que se rebelen ante sus raíces samoanas y unirse a The Club, del que sabemos que habrán varios miembros?».

Al final, aunque con cierta tardanza, WWE «se puso las pilas» y enderezó el rumbo del dúo sin necesidad de alejarse demasiado de su esencia. Bien por ellos. Sin embargo, hoy podemos aseverar que el estatus de Jimmy y Jey es sumamente disparejo. Jey es, como lo dice su personaje, «main event». Jimmy… Es Jimmy. Acompañando en aquel 2016, incluimos una imagen de los hermanos a cara pintada, con look renovado. Y esa es exactamente nuestra sugerencia para que Jimmy gane una identidad propia: pintura, cambio a rudo y un estilo más aguerrido made in samoa. ¿Compran?

#2 – Seth Rollins (arquitecto)

Urgente puede que suene un poco extremista. Es faltar a la verdad. No hay nada urgente que deba hacerse con Seth Rollins porque es un luchador de material estelar y difícilmente haya cosa que lo cambie, salvo una lesión importante o algo por el estilo. Es una estrella como las hay pocas en la WWE y así se ha visto desde los años de The Shield hasta aquí. Tomando esto como base, la vasta mayoría aún recuerda sus tiempos de «arquitecto» como la versión más añorada de su carrera. Tú también, seguramente.

Y es mucho decir, pues bajo la faceta como técnico, el Rollins burnitdownesco alcanzó niveles de cara de la compañía —con un Roman Reigns que era baja por su enfermedad—, aunque no vale olvidar que la alegría duró poco y terminó suprimiendo aquel personaje de cuajo debido a circunstancias infames. De todos modos, repetimos, la vasta mayoría aún recuerda sus tiempos de «arquitecto» como la versión más añorada de su carrera.

Te propongo un juego, conocedor: si te dijera que ese Seth Rollins regresara en 2025, ¿podrías verle como potencial Campeón Mundial Indiscutido de WWE? Y si te dijera que no, que Rollins permanecerá como su yo actual, ¿podrías verle como potencial Campeón Mundial Indiscutido de WWE? Es subjetivo, claro, mas estamos seguros que en una encuesta, la primera pregunta abundaría en «sís», mientras que la segunda sería recipiente de mayor división. Entonces, ¿qué estamos esperando?

#3 – Bayley (nueva Bayley)

¿Qué ha pasado con Bayley desde WrestleMania 40 en adelante? Vaya pregunta. Muchas veces catalogada como la pata débil de las cuatro jinetes femeniles de la WWE, la chica que alguna vez se dedicó a abrazar y sonreír pudo demostrar en el Show de Shows de hace un año que el hecho de que por momentos le bajaran el precio no quería decir que de repente esos críticos llevaran la razón. Brindó un gran espectáculo en la noche más especial y todo quedó dado para dar puntapié a un reinado memorable.

Lo que se vio después fue una enorme decepción: como monarca dejó mucho que desear. Es verdad que algo de culpa lleva el cómo fue programada, pero no nos engañemos, porque tampoco es como que haya hecho todos los méritos para cambiar esa realidad. Y lo peor de todo es que, desde el instante en el que se quedó sin corona, sus pasos fueron errantes y tambaleantes. Hoy, si bien está afianzada como líder de los vestuarios, delante de las cámaras figura en un medio cartel y lejos está de revertir su situación.

A lo mejor un cambio de personaje, como le surtió efecto cuando transicionó de chica inocente a la rebelde «modelo a seguir», puede que sea la respuesta.

#4 – Street Profits (un nuevo día)

Uno de los más grandes perdedores dentro de la nueva dinámica que se creó a partir de la llegada de Triple H al poder son los Street Profits, Montez Ford y Angelo Dawkins, quienes de por sí venían alternando más y menos con Vince McMahon, y que terminaron de caer en la intrascendencia de la mano de Paul Levesque. En la nota que mencionamos sobre este tema, escribimos:

«Si hay un talón de Aquiles que McMahon y Levesque comparten en su juego, es la división por parejas. Alguna semejanza había de existir, siendo que Levesque aprendió de su yerno el arte de programar. Como estudiante de la vieja escuela, extraña un poco que ‘Hunter’ no haya reconocido que una buena división de duplas puede hacer la diferencia, como lo hicieron los Rock n’ Roll y los Midnight Express en el pasado, por dar un ejemplo. Los Street Profits han sido solo uno de los perjudicados por asociación. No es como que estuvieran en la alta consideración anteriormente, pero su carrera ha estado estancada y poco se esfuerza el nuevo régimen por hacer algo al respecto».

¿Qué proponemos, entonces? Nuestra carta ganadora tiene que ver con un cambio de aires absoluto. Por empezar, un cambio de bando que, a diferencia del pasado, continúe por la senda de las muestras de personalidad, no reprimiéndolas como en tiempos de The Prestige. Y en esta línea, proponemos una unión con el dúo de Kofi Kingston y Xavier Woods, siendo los únicos dentro de los vestuarios que les apoyaran en su causa anti-Big E. ¿Tiene sentido? ¡Tú eres el juez, conocedor!