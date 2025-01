4 luchadores que deberían ganar el Royal Rumble 2025

Y así como así, el destino vuelve a encontrarnos en el Camino a WrestleMania. Uno especial, hay que decir. En esta instancia en particular, la nueva era de WWE en Netflix no es ninguna nimiedad, y desde luego resulta redundante subrayar la importancia que el Royal Rumble tiene para la WWE. De modo que las horas que nos aguardan son absolutamente decisivas no solo para este acuerdo naciente, sino también en lo relativo a despejar dudas de cara a la noche más importante del año, WrestleMania.

En esta línea, el hombre y la mujer que salgan en pie de ambas batallas reales de 30 participantes son de vital trascendencia para allanar una ruta que, reiteramos, no será una más en los 41 años que contamos desde la concepción de la «Vitrina de los Inmortales». Tanto es así que desde el Equipo de CuadrilateroTops.com nos atrevimos a dar nuestros candidatos para semejante acontencimiento, con la cabeza puesta en tres requisitos: que sea un nombre potente, proyectando un combate de interés para abril y cuya victoria no sea predecible. Este es el resultado.

► 4 luchadores que deberían ganar el Royal Rumble

4) Drew McIntyre

Drew McIntyre podrá ser un auténtico rudo, una persona con resentimientos que culpa a los demás de todos sus fracasos (por más que en más de un caso lleve la razón), pero hay que reconocer que pocos se enfadarían si de repente superara a los otros 29 adversarios y repitiera la hazaña de 2019. Después de todo, sorprender a los demás es el alimento del escocés. Entonces, ¿por qué no?

De hecho, les presentamos la lista de los «porqué sí»:

Podría ir contra Gunther en WrestleMania en el que sería un combatazo garantizado; o incluso, para quienes no gusten de esta potencial lucha, hasta podrían moverse piezas para una batalla final contra CM Punk, o bien una triple amenaza contra Punk y Seth Rollins, para cerrar así un círculo apropiadamente. Su historia con Mania y la conquista del Campeonato Mundial aún está inconclusa. ¿Podría ser la próxima edición del Show de Shows el escenario perfecto para saldar cuentas? Hace seis años (sí, ¡seis años ya!), McIntyre entró al Rumble como un rudo que ni siquiera era considerado un talento estelar, y salió convertido en uno que suponía una amenaza para el monarca de turno… Y como técnico. ¿Qué tal suena la posibilidad de repetir libreto?

3) Randy Orton

Se sientan cuatro miembros del universo de WWE en una charla de café. Todos ellos se muestran muy satisfechos y entusiasmados en torno al reinado de Cody Rhodes, cuando uno pone sobre la mesa una propuesta interesante: «¿Contra qué gladiador les gustaría ver a ‘The American Nightmare’ si hoy tuviera su última lucha? Solo pueden decir uno». Lo más probable —y pronúnciate en la caja de comentarios si no estás de acuerdo, conocedor—, es que dos tercios de los presentes mencionen a Randy Orton.

Más que por otra cosa, es el lazo que los une lo que endulza esta potencial combinación. Para los olvidadizos o los más jóvenes, cabe destacar que Orton fue para Rhodes lo que Triple H fue para Orton: el guía. Pero Legacy no llegó a las proporciones de Evolution, y ahí está la otra pata de esta hipotética rivalidad: prácticamente, maestro contra estudiante, y en lo que el estudiante se convirtió con el tiempo. No apto para cardíacos. Sobre decir que para suceder esto, necesitamos una victoria del maestro esta noche.

2) Sami Zayn

¿Te sorprendimos, conocedor? Puede que sí, puesto que desde luego no es uno de los primeros nombres que se le ocurren a uno, ni mucho menos uno de los favoritos a quedarse con la victoria. Sami Zayn no será el más fuerte, ni el más musculoso, ni el más alto o el que uno se voltearía a ver en un aeropuerto con tan solo percibir su presencia. Nada de eso: Sami Zayn es uno más de nosotros, y dentro del panorama actual de la WWE, es el underdog definitivo.

Eso puede ser bueno o malo. Cual Daniel Bryan en pleno Yes Movement!, por lo general las limitaciones que se ven en pantalla se trasladan al detrás de escena, y así también ha ocurrido con el canadiense. En su cúspide en popularidad, como parte del Bloodline, se quedó corto. Pero, ¿y si dijésemos que aún nada está dicho? Porque la historia está servida: Sami ya derrocó a Gunther en la Mania pasada y ha sido una piedra en su zapato a pesar de la dinámica David vs. Goliat. ¿Por qué no podría hacerlo de vuelta, empezando por un triunfo en la gran lucha multitudinaria?

1) CM Punk

¡Déjanos explicar, no es lo que parece! Sabemos que estamos faltando a nuestra promesa: muchos esperan que CM Punk salga del Royal Rumble triunfante y lo sabemos. Pero…

Si nuestro top se titula «4 luchadores que deberían ganar el Royal Rumble 2025», simplemente no puede faltar el nombre del oriundo de Chicago. Y cuando enfatizamos en esto no es necesariamente por los motivos que crees, conocedor. Sí, Punk yendo a por el título suena bien (sea ante Gunther/Campeón Mundial Completo o Rhodes/Campeón Indiscutido), sin embargo tenemos otra preocupación y es que…

Antes de retirarse, Punk debe ganar el Rumble. Dos veces estuvo a punto de hacerlo. Circunstancias detrás de escena frenaron la empresa.

Es junto al tan anhelado main event de WrestleMania lo que le falta para cerrar una carrera prolífica con la frutilla sobre el postre. Y debemos considerar que el tiempo pasa para todos. Punk sigue estando vigente, es verdad, pero nunca se sabe qué nos depara a la vuelta de la esquina y tenemos la sensación, la sólida sensación, de que 2025 debe ser el año. Esta vez sí. ¿No te parece?