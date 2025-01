4 luchadoras que deberían ganar el Royal Rumble 2025

Y así como así, el destino vuelve a encontrarnos en el Camino a WrestleMania. Uno especial, hay que decir. En esta instancia en particular, la nueva era de WWE en Netflix no es ninguna nimiedad, y desde luego resulta redundante subrayar la importancia que el Royal Rumble tiene para la WWE. De modo que las horas que nos aguardan son absolutamente decisivas no solo para este acuerdo naciente, sino también en lo relativo a despejar dudas de cara a la noche más importante del año, WrestleMania.

En esta línea, la mujer y el hombre que salgan en pie de ambas batallas reales de 30 participantes son de vital trascendencia para allanar una ruta que, reiteramos, no será una más en los 41 años que contamos desde la concepción de la «Vitrina de los Inmortales». Tanto es así que desde el Equipo de CuadrilateroTops.com nos atrevimos a dar nuestras candidatas para semejante acontencimiento, con la cabeza puesta en tres requisitos: que sea un nombre potente, proyectando un combate de interés para abril y cuya victoria no sea predecible. Este es el resultado.

► 4 luchadoras que deberían ganar el Royal Rumble

4) Nia Jax

Una figura controversial, Nia Jax ha demostrado una y otra vez que no es alguien que debamos pasar por alto. En una lucha de estas características, la amazona nacida en Australia cuenta con una ligera ventaja física que, también hay que decir, hasta ahora no ha podido aprovechar en anteriores ediciones. La ruda todavía no cuenta con un Rumble en su haber, pero eso podría cambiar fácilmente en este 2025.

Aunque seguramente no sea la primera opción de muchos aficionados, lo cierto es que una victoria suya tendría todo el sentido del mundo. Su pique con Tiffany Stratton viene de rato y es un hecho que, cuando el momento de enfrentarse finalmente diga presente, cuanto menos habrá interés en su desenlace. La historia de la tensa amistad y el maletín de Money in the Bank ha creado una dinámica atractiva que, de llevar al plano del Show de Shows, calzaría como anillo al dedo.

3) Becky Lynch

Es un secreto a voces que Becky Lynch está de regreso en WWE. La propia empresa no se ha pronunciado a propósito de su inminente vuelta, lo cual es una determinación consciente dada a provocar un mayor impacto al momento de los hechos.

Con un Royal Rumble en su palmarés (2019), «The Man» es una firme candidata a convertirse en la primera mujer en ganarlo por duplicado. La pregunta que siempre debemos hacernos —porque esto va más allá de crear un momento; la clave está en la visión a futuro—: Y después de un hipotético triunfo, ¿qué? Rhea Ripley ya la venció en WrestleMania 40, en lo que se podría calificar como un paso de antorcha. Así que, ¿quién dice que no tengamos entonces a una irlandesa de ceño fruncido yendo a por la recién coronada Stratton? No suena tan mal, ¿verdad?

2) Bianca Belair

Bianca Belair lleva varios años en lo más alto, entre más y menos. Si bien su impulso no ha sido consistente y hasta podría decirse que gozó de mejores días en comparación con la actualidad, también es verdad que la oficina jamás perdió la confianza en ella y su bajón (no decaída, hay que puntualizar) fue tan solo un «bache» para ayudar a dar para arriba a otro talento recién llegado, Jade Cargill. En su trato puede notarse de igual forma que sigue siendo considerada parte de la créme.

Es más, resulta evidente que WWE ha estado reservando para una fecha especial ese combate tan anhelado contra Rhea Ripley. Ambas han calado hondo en el colectivo luchístico y desde hace mucho tiempo que los fans, nada tontos, vienen pidiendo por ese enfrentamiento que las ponga a ambas en un mismo cuadrilátero y del cual solo una salga como ganadora. Como 1A y 1B, es lo mejor que WWE puede ofrecer en su menú. ¿Vibras de WrestleMania? Nunca hay que decir nunca, reza el lema empresarial.

1) Liv Morgan

Años debieron pasar para que surgiese una luchadora a la cual el papel de ruda principal le calzara como a Cenicienta el bendito zapato, y su nombre es Liv Morgan. Lo suyo ha diferido bastante de su némesis, Ripley, que estando en sus mismos zapatos como la chica odiosa del Judgement Day lograba únicamente admiración por parte del Universo de la WWE. En cambio, lo que Morgan provoca es odio en su estado más puro, como solo alguien que hace un muy buen trabajo es capaz.

Una de las rivalidades del año pasado, la que mantienen ambas Superestrellas sigue dando tela para cortar a pesar de su duración, algo nada fácil en estos tiempos y que habla de su alta calidad. Tal ha sido el impacto, digno a candidatearse como la rivalidad femenil más trascendente en años, que simplemente no puede haber escenario más apropiado que WrestleMania para darle un cierre a la altura. Y por cómo están las cosas, la única forma de concretarlo es a través de otra victoria consagratoria de la ex Campeona Mundial.