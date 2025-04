Hoy en la historia: 4 de abril en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 4 de abril que quedaron en la memoria.

WWE

1991: Chelsea Green nace en Victoria, Columbia Británica (Canadá).

Cheesing because it’s my birthday on Friday at #SmackDown and I don’t need presents because I have the @WWE US championship & I AM the present 🫡🇺🇸 pic.twitter.com/SLmcVAbQok — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) April 2, 2025

1993: Es el día de WrestleMania IX, «The Biggest Stars In The World Are Coming To Las Vegas!». En el main event, Yokozuna derrota a Bret Hart y gana el Campeonato WWF después de que Mr. Fuji le arroja sal en los ojos a «The Hitman». Hulk Hogan aparece inmediatamente después y desafía al nuevo monarca en un combate improvisado, ganando el título en menos de un minuto.

2016: Después de ganar el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 32, Zack Ryder (Matt Cardona) lo pierde al día siguiente contra The Miz, quien cuenta con la ayuda de su esposa, Maryse, que regresa a la compañía cinco años después, en Monday Night Raw.

2017: En un episodio de Friday Night SmackDown, Shinsuke Nakamura y Tye Dillinger (Shawn Spears) debutan en el elenco principal.

2020: Es la primera noche de WrestleMania 36. The Undertaker derrota a AJ Styles en el último combate de su carrera. Braun Strowman vence a Goldberg y se convierte en el nuevo Campeón Universal.

2022: Durante el episodio de Raw posterior a WrestleMania 38, Bron Breakker recupera el Campeonato NXT de manos de Dolph Ziggler. Además, Veer Mahaan debuta y MVP traiciona a Bobby Lashley y encuentra en Omos a su nuevo cliente.

NJPW

1998: Es The Final Inoki Tournament, Antonio Inoki se retira. Con ingresos por taquilla de 7 millones de dólares, este evento se convierte en el espectáculo de lucha más exitoso de la historia en este aspecto. Don Frye gana el torneo homónimo para luego caer derrotado ante Antonio Inoki en el combate principal. Además, Tatsumi Fujinami derrota a Kensuke Sasaki para ser el nuevo Campeón Peso Completo IWGP.

It’s Friday, April 4 in Japan!#onthisday in 1998, Antonio Inoki retired in the Tokyo Dome, with this famous message. Relive history with @njpwworld!https://t.co/uJQQseznXw#njpw pic.twitter.com/uC5yOV4j9u — NJPW Global (@njpwglobal) April 3, 2025

2017: Durante la noche ocho de Road To Sakura Genesis, Hiroshi Tanahashi, Ricochet y Ryusuke Taguchi vencen a Los Ingobernables de Japón para ganar el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER.

2021: Llega el evento Sakura Genesis. Después del combate inaugural, los equipos pelean por el «Iron Finger from Hell». El presidente de NJPW, Naoki Sugabayashi, toma el Iron Finger y confisca el objeto extranjero. Aaron Henare se revela como el tercer hombre desconocido que se une a Cobb y O-Khan, formando parte de United Empire. En la lucha estelar, Will Ospreay vence a Kota Ibushi y se convierte en el nuevo Campeón Mundial Peso Completo IWGP.

2022: Durante el evento estelar de la segunda noche del evento Hyper Battle, Taichi desmonta las cuerdas del ring, y los últimos minutos del combate se llevaron a cabo sin cuerdas, de manera similar a los eventos Bloodsport de GCW, con él y Zack Sabre Jr. derrotando a Kazuchika Okada y Toru Yano.

Highlights from ‘HYPER BATTLE’22 Day2’ (Apr 4th) Watch FREE

⇒https://t.co/bLLrqWrh5k

(English at a later date) 7th match: Toru Yano and Kazuchika Okada 🆚 Taichi and Zack Sabre Jr.#HyperBattle #njpw #njpwworld pic.twitter.com/K8z5caO2MI — NJPW WORLD (@njpwworld) April 4, 2022

CMLL

2003: Vampiro Canadiense pierde su cabellera contra Shocker en el 47 Aniversario de Arena México.

NWA

1984: The Brisco Brothers ganan por última vez el Campeonato Mundial Tag Team NWA contra Mark Youngblood y Wahoo McDaniel en un episodio de MACW TV.

2001: Kerry Morton, hijo de Ricky Morton, nace en Bristol (Tennessee).

AAA

1981: Extreme Tiger nace en Tijuana, Baja California (México).

ROH

2009: Ring of Honor celebra el evento de pago por visión Take No Prisoners. En el main event, KENTA y Tyler Black (Seth Rollins) vencen juntos a Austin Aries y Katsuhiko Nakajima.

2014: Es el día de Supercard Of Honor VIII, donde Adam Cole defiende contra Jay Briscoe el Campeonato Mundial de Ring of Honor en el combate estelar. Además, Jay Lethal gana a Tommaso Ciampa el Campeonato Mundial Televisivo o Michael Elgin derrota a Kevin Steen (Kevin Owens) para ser retador al Campeonato Peso Completo IWGP.

2015: Tommaso Ciampa hace su última aparición en ROH desafiando sin éxito a Jay Lethal por el Campeonato Mundial TV.

STARDOM

2021: World Wonder Ring Stardom celebra el evento Stardom Yokohama Dream Cinderella In Spring, donde Donna del Mondo (Giulia y Syuri) derrotan a Donna del Mondo (Himeka y Maika) ganando el Goddesses Of Stardom Title. Además, tras su derrota en el combate semi-estelar, Bea Priestley se disculpa con Momo Watanabe y la campeona World of Stardom, Utami Hayashishita, y luego anuncia que se va de la compañía. También, al ser la última eliminada, Gokigen Death tiene que unirse a Oedo Tai como la facción ganadora. Natsuko Tora la renombra como Fukigen Death, que en japonés significa «mal humor» o «refunfuño».

04/04/2021 Stardom Yokohama Dream Cinderella in Spring

ALK beat MaiHime to win Goddesses of Stardom titles pic.twitter.com/gpYS9NtD4O — exciting white (@giuliapilled) August 10, 2022

2024: Llega Stardom American Dream 2024 In The Keystone State. En la lucha de apertura, Saki Kashima derrota a Mei Seira y Ram Kaicho para ganar el High Speed Title. También, después del combate semi-estelar, la Campeona Mundial de All Elite Wrestling, Toni Storm, sube al ring y se dirige a su protegida, Mariah May. Luego confronta a Mina Shirakawa, insinuando la posibilidad de un combate individual en Forbidden Door. En el main event, Maika defiende ante Megan Bayne el World Of Stardom Title.

Tokyo Joshi

2021: Tokyo Joshi Pro-Wrestling celebra TJPW Go Girl, un evento en el que solo puede haber espectadoras. En el main event, Hakuchumu (Miu Watanabe y Rika Tatsumi) y Suzume derrotan a Magical Sugar Rabbits (Mizuki y Yuka Sakazaki) y Arisu Endo.

WAVE

1979: Yumi Ohka nace en Koga, Prefectura de Ibaraki (Japón).