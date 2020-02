Bray Wyatt nunca ha necesitado de un campeonato para destacar, para ser una de las Superestrella de WWE más importantes. Desde los tiempos en que inició su antiguo personaje en NXT esto ha sido así y no cambió cuando presentó a The Fiend. Pero en el Super ShowDown 2020 perdió el Campeonato Universal y muchos se preguntan cómo le puede afectar a su impulso. Ha sido una derrota dura, pero no tendría por qué acabar con su momentum si esta noche en SmackDown vuelve a poner en claro quien es el rudo número uno de la marca azul.

No sabremos lo que pasará con este luchador hasta el programa pero en SÚPER LUCHAS tenemos algunas ideas sobre qué caminos podría tomar después de lo ocurrido en Arabia Saudí.

► 4 caminos para The Fiend

Goldberg o Roman Reigns

The Fiend sufrió su primera derrota desde que es The Fiend ante Bill Goldberg. ¿No va a querer vengarse? ¿No querrá demostrar que sí puede vencerlo? Tendría todo el sentido que tan pronto como apareciera el nuevo Campeón Universal lo atacara para exigir una revancha, para continuar con su rivalidad de cara a un nuevo combate entre ambos. Sí es verdad que parece improbable porque se está hablando de que será Roman Reigns quien enfrente a «The Phenom»; pero a nadie extrañaría que el demonio tuviera la intención de resarcirse de su primera caída. No nesita más motivos, sobre todo si tenemos en cuenta que ha atacado a otros luchadores que no le hicieron nada.

Y no podemos evitar hablar del samoano, porque una de las opciones más comentadas es precisamente que ambos se enfrentarían en WrestleMania 36. Ahora también parece improbable por lo comentado, pero hasta hace poco era una lucha casi confirmada. Por eso no debemos descartarla todavía. Recordemos que uno de los motivos de Fiend para atacar a quien ha atacado es que en el pasado lo lastimaron. Y sin duda Reigns lo hizo.

Triple Amenaza

Continuando con la opción anterior, también podría darse de que tanto Fiend como Reigns busquen el Campeonato Universal de Goldberg, iniciándose una trama entre los tres de cara al magno evento. Probablemente sería el camino más interesante de todos. Además, eso ayudaría a que por una vez el miembro del Salón de la Fama tuviera un combate largo. Sus dos rivales podrían compartir la mayor parte de la acción mientras que él se limita a apariciones breves durante el combate.

La cuestión sería cómo podría darse si finalmente se hace una Cámara de la Eliminación por una oportunidad por el campeonato en WM. Pero no sería complicado. Reigns podría triunfar en dicho combate y que una vez finalizado fuera atacado por Fiend.

John Cena

Esta es la opción que más fuerta ha ido tomando en las últimas horas. Ahora parece casi la más probable de que ocurra. Supondría que The Fiend se olvidaría completamente del Campeonato Universal. Puede que no tuviera demasiado sentido, pero al mismo tiempo sí, porque lo que más le importa es lastimar a los demás, no ser campeón. Y John Cena es otro que con quien en el pasado tuvo sus más y sus menos.

El 16 veces Campeón Mundial va a presentarse esta noche en SmackDown y esperamos descubrir quien será su oponente el 5 de abril. En un primer momento parecía que sería Elias y ahora se habla sobre todo de Wyatt. Sería tan sencillo armar dicha lucha como que durante una promo de Cena se apagaran las luces y fuera atacado por el demonio. Eso sí, ¿podría ponerlo a dormir con el Mandible Claw?

Braun Strowman

Si por algún azar del destino no se diera ninguna de las opciones anteriores, las cuales todas son más probables que esta, esta no sería mala tampoco. Recordemos que hace unos meses The Fiend atacó a Braun Strowman y nunca hubo continuación a eso. Cada uno siguió por su camino, lo que es casi sorprendente hablando de monstruo. Y en este caso no tendría por qué ser el demonio quien comenzara las hostilidades.

Podría saltar la sorpresa y que mientras que Wyatt está a punto de atacar a alguien aparezca el Campeón Intercontinental para atacarlo a él y vengarse de aquella ocasión. Tendrían poco más de un mes por delante para recordar todo lo que vivieron ambos desde sus tiempos en The Wyatt Family hasta el presente. Entendemos que en algún momento esta historia va a iniciarse. Y camino a WM podrían tener la mejor oportunidad.