4 caminos para Jey Uso en WWE tras perder el título

Jey Uso no es ya el Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE. Gunther lo derrotó y recuperó el título en RAW el 9 de junio. ¿Qué sigue para el «Main Event»? En Súper Luchas proponemos cuatro caminos para el samoano que si bien no resultarían sorprendentes en ningún caso (o puede que sí) sin duda conviene tratarlos para intentar saber a dónde puede ir a continuación el fenómeno creado a su alrededor.

► Una revancha en SummerSlam

Así como «The Ring General» esperó su oportunidad de tener la posibilidad de batallar nuevamente por el cinturón después de haberlo perdido en WrestleMania 41, sería lógico que Jey Uso hiciera lo mismo.

Aunque quizá él no quiera quedarse sentado esperando a que le den esa opción sino ganársela él mismo. ¿Cómo? Saliendo ganador del torneo King of the Ring 2025 pues, como en 2024, ese luchador desafiará por un campeonato mundial en SummerSlam. Como va a pasar también con el Queen of the Ring.

Para las semifinales ya se han clasificado Randy Orton y Sami Zayn, que se enfrentarán en una, y Cody Rhodes, que espera a su oponente, el cual saldrá de un combate donde el propio Jey luchará contra Sheamus, Rusev y Bronson Reed en el próximo episodio de Monday Night RAW. El samoano parece el favorito para este primer paso.

► Un tiempo fuera

Últimamente, se ha estado especulando con la posibilidad de que Jey Uso se tome un tiempo fuera de acción. No existe información real y veraz al respecto pero tampoco tomaría a nadie de imprevisto habida cuenta de que de un tiempo a esta parte el luchador de la dinastía Fatu-Anoa’i ha estado dando todo como Superestrella WWE.

Podría pensarse que no tendría demasiado sentido comercialmente para la empresa ya que el samoano es uno de los que más quieren ver los fanáticos en los shows y de los que más mercancía vende y ello quizá se vendría afectado negativamente si se ausentara. Por otro lado, ¿realmente caería la venta de boletos y de camisetas?

Por lo tanto, para descansar, para incluso dejar sitio a que otros luchadores exploten, también para no quemar el «Yeet Movement»… podría ser una buena idea que Jey se alejara temporalmente.

► Un nuevo oponente

Hace unos días leíamos a Chelsea Green decir que puede que deba pasar a otra historia y terminar con Zelina Vega, lo cual resulta curioso porque debería querer recuperar el Campeonato Femenil de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo ella señalaba, comprensiblemente, que no se debe agotar al Universo WWE con una demasiado extensa rivalidad.

¿Pasa lo mismo con Jey Uso contra Gunther? Probablemente sí. Y aún queda para SummerSlam. Por ello, quizá lo más adecuado si el «Main Event» continúa en acción es que tenga un nuevo oponente. Ahora, ¿quién? Pongamos algunos nombres sobre la mesa a ver cómo se sienten: Karrion Kross, Ludwig Kaiser, Chad Gable…

Miramos al bando de los heels, ya que si algo sí que parece totalmente imposible en estos momentos es que Jey Uso deje de ser babyface. Así mismo, volviendo al actual Campeón Mundial de Peso Completo, ya se está hablando (de nuevo) de su rivalidad con Goldberg, por lo que estaría ocupado hasta al menos Saturday Night’s Main Event el 12 de julio.

► Un regreso junto a Jimmy Uso

Hablando de rivales, se podría pensar también en Bron Breakker y Bronson Reed, los nuevos mejores amigos de Seth Rollins, quien está a lo suyo con el maletín de Money in the Bank, o en The Judgment Day, con Finn Bálor y JD McDonagh, y sin olvidar a Dominik Mysterio, el presente Campeón Intercontinental.

Pero Jey Uso estaría en desventaja numérica. Y si bien en ocasiones anteriores ha tenido aliados como los mencionados Rhodes, Zayn o CM Punk, ¿y si regresara finalmente junto a Jimmy Uso, su hermano, y reformasen The Usos? No tendría por qué ser definitivamente (o sí). Y retomar su histórica rivalidad con The New Day, los Campeones Mundiales de Parejas.

Por otro lado, no tendría por qué ser en RAW sino en SmackDown, donde además «Big Jim» no está haciendo demasiado más que luchar y aparecer de cuando en cuando. Para él sería magnífico que su gemelo tomara este camino. Y también podría serlo para Jey Uso. Y para la división de parejas. Y para los fanáticos. Y para la WWE.