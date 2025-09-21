3×3: Lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEPALOOZA 2025

WWE WRESTLEPALOOZA 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Wrestlepalooza 2025, el cual se desarrolló en Atlanta, Georgia. En el combate estelar, Cody Rhodes derrotó a Drew McIntyre y retuvo el Campeonato Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE WRESTLEPALOOZA 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEPALOOZA 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Largo para lo que se vio

La lucha entre CM Punk y AJ Lee contra Seth Rollins y Becky Lynch duró más de lo que debía. Ademas, se vieron bastantes tiempos muertos, inclusive en el inicio y entre combates, notándose claramente la ausencia de un sexto combate, con WWE buscando compensar ese tiempo, aunque fue un buen detalle insertar la designación de Stephanie McMahon al Salón de la Fama WWE.

LO MEJOR

► 3– Cody Rhodes vs. Drew McIntyre

Un combate decente, donde protegieron bien a Drew, aunque el réferi tuvo algunos momentos extraños. La historia de que la cabeza de Cody era un punto débil fue buena, pero debió haber influido más.

► 2- Seth Rollins y Becky Lynch vs. CM Punk y AJ Lee

Esto no necesitó casi 30 minutos, y al menos 10 o 12 minutos hicieron que el público perdiera bastante. Sin embargo, empezó un poco lento y terminó a gran ritmo y el público también empezó a reaccionar. Contaron una buena historia en el ring y AJ Lee se vio bien con algo de la intensidad física, pero su ritmo fue visiblemente malo, considerando que estuvo diez años fuera del ring.

► 1– Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky

Este fue un gran combate. La historia aquí fue que Vaquer le mantuvo el ritmo a Iyo, siempre encontrando una pequeña ventaja extra, y eso se agravó a medida que avanzaba el combate hasta que encontró el rodillazo que impidió que Iyo desplegara su potencia ofensiva. El rodillazo de Iyo fue bueno, y el de Vaquer, incluso en ataque, fue de primera. Estas dos deberían estar orgullosas de esta lucha, aunque el público no estuvo al mismo nivel que la siguiente lucha. Y bravo por Stephanie que corona su ascenso meteórico con este título.