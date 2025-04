3×3: Lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 41 – Noche 1

WWE WRESTLEMANIA 41.— Este sábado se llevó a cabo la primera noche de WrestleMania 41. En el combate estelar, tuvimos la lucha de Triple amenaza entre CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns, con victoria de Rollins.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE WRESTLEMANIA 41

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 41, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Jey Uso campeón

No cabe duda de que la popularidad de Jey Uso está por las nubes y eso ha impulsado la venta de mercancía en WWE; sin embargo, la decisión de darle el título mundial es, por lo mínimo, cuestionable, más aún si hay otros nombres que merecían ser Campeones mundiales antes que él: Drew McIntyre (con un reinado con público y que dure más de 5 minutos), Sami Zayn, LA Knight, Finn Bálor, por citar algunos de los nombres actuales. Gunther solo ha perdido 4 luchas en su carrera en WWE, y Jey es el peor luchador de los cuatro que han tenido el honor de derrotar al Ring General.

► 2- Combate de parejas equivocado

El combate por el Campeonato Mundial de Parejas entre The War Raiders y The New Day no fue del todo malo y buscaba catapultar el cambio a rudo de Kofi Kingston y Xavier Woods, pero faltó construcción y este bien pudo darse en un Raw cualquiera. El TLC que Nick Aldis programó en SmackDown debió estar aquí sí o sí.

► 1- Gunther vs. Jey Uso

Un combate bastante flojo y malo, el peor de los cuatro que estos dos han protagonizado, y no tanto por el resultado (que parecía obvio), sino también por la forma en que se dio (con Gunther no resistiendo ni 15 segundos la dormilona). Bien pudimos haber presenciado uno de los combates más flojos de Gunther en toda su carrera.

LO MEJOR

► 3– El Grande Americano vs. Rey Fénix

Aunque el cambio de rival por la lesión de Rey Mysterio condicionó mucho este combate, ambos supieron trabajarlo bastante bien, sacando a relucir lo mejor de su arsenal. Un estilo de combate bastante rápido, y aunque Rey Fénix recibió su primera derrota, tuvo un debut más que aceptable en un WrestleMania.

► 2- Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair

Un combate que tuvo la intensidad deseada. Ambas se castigaron con todo, dejándolo todo en el ring y dándonos un combate bastante decente aquí. Tiffany consolida su reinado derrotando a una luchadora muy laureada como Charlotte Flair en el escenario grande.

► 1– CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins

Un gran combate de principio a fin. Una historia muy bien contada (a pesar de la excesiva cantidad de falsos finales) y cada uno sacó a relucir lo mejor de su arsenal y descargó su frustración, tal como sugería esta rivalidad. Esto, hasta que Paul Heyman empezó a ser factor, traicionando a Roman Reigns y a CM Punk en la misma noche con sendos golpes bajos, cumpliéndole el favor que le debía a Rollins, y podríamos presenciar una nueva versión de «El Arquitecto», situación que lo habíamos anticipado en el 3×3 de Raw y de SmackDown en esta semana.