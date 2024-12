3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2024

WWE SURVIVOR SERIES 2024.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo evento premium de WWE, Survivor Series 2024, que se llevó a cabo desde Canadá. En el encuentro estelar, The OG Bloodline se enfrentaron a The New Bloodlie en el combate WarGames varonil, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SURVIVOR SERIES 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2024, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– LA Knight vs. Shinsuke Nakamura

Si bien fue un combate con mucha intensidad, pero fue corto y el final se vio bastante abrupto. Eso sí, la nueva apariencia de Shinsuke Nakamura le está ayudando bastante tras permanecer ausente de las pantallas por varios meses.

► 2– Las entradas en el WarGames varonil

Si bien se sabe que Jey Uso era el más querido por parte del público y recibió una gran ovación, no se entiende por qué Roman Reigns no fue el último en ingresar, teniendo en cuenta que él es «el Jefe Tribal Original», y antiguo líder de The Bloodline. Indistinto del resultado, este detalle no pasó desapercibido.

► 1- Sin sorpresas

Era obvio que el combate de WarGames varonil iba a ser el que cierre la noche, pero más allá del resultado (que parecía obvio), no hubo ninguna sorpresa en el desarrollo. Ni traiciones, ni regresos (se esperaba que de pronto The Rock apareciera), siendo que este era uno de los «cuatro grandes» eventos del año para WWE. Al parecer, habrá que esperar al estreno de WWE RAW en Netlix para ver algún tipo de desarrollo adicional para esta novela.

LO MEJOR

► 3- WarGames femenil

Un combate que tuvo sus momentos, como el clásico lance de Iyo Sky con el bote de basura, así como de otra soberbia actuación de Tiffany Stratton, quien también logró conectar su Senton desde la cima. Es bueno ver a Rhea Ripley de vuelta a la acción tras sufrir una lesión. Mención aparte a Nia Jax, quien cargó con todo su equipo y lució imponente.

► 2- Gunther vs. Damian Priest

Un buen combate con una buena construcción, en la que el hombro de Damian Priest terminó condicionando su desarrollo, aunque evidentemente puede admitir de que no perdió limpiamente. Gunther sufrió como pocas veces le había ocurrido, y la oportuna intervención de Finn Bálor le abrió la puerta de la victoria,

► 1– WarGames varonil

Una lucha que inició un poco lenta, pero que poco a poco fue mejorando, con una buena historia durante su desarrollo. Algunas buenas maniobras, y otras muy arriesgadas, que incluso le pudo pasar factura a Bronson Reed tras su Tsunami fallido. Aún quedan muchas dudas que resolver tras lo ocurrido aquí, empezando por el favor de CM Punk.