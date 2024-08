3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SUMMERSLAM 2024

WWE SUMMERSLAM 2024.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo evento premium de WWE, SummerSlam 2024, que se llevó a cabo desde Cleveland, Ohio. En el encuentro estelar, Cody Rhodes derrotó a Solo Sikoa y retuvo el Campeonato Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SUMMERSLAM 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE MONEY IN THE BANK 2024, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Posible lesión

El combate estelar entre Solo Sikoa y Cody Rhodes fue bastante intenso, situación que se incrementó con la llegada del resto de miembros de The Bloodline. Particularmente, Jacob Fatu fue el que propinó los ataques más contundentes en su intervención, pero eso le pasó factura, y probablemente haya sufrido una lesión. Esperemos que no sea de consideración, a efectos de no interferir con la historia en curso.

► 2- Sami Zayn vs. Bron Breakker

Una lucha que fue bastante corta, y más allá del resultado que era previsible, se esperaba un poco más de este combate.

► 1- Bayley vs. Nia Jax

La lucha más floja de la noche, la que menos reacciones generó por parte del público, e incluso no se llevó a cabo el canje de Tiffany Stratton.

LO MEJOR

► 3- Gunther vs. Damian Priest

Un combate bastante intenso, tal como quedó reflejado en el cuerpo de ambos luchadores, quienes no decepcionaron, y con Priest que vendió cara su derrota y cierra su reinado de buena forma. Lo importante aquí es la nueva historia que surgió con la traición de Finn Bálor, que evidentemente desembocará un combate entre los ahora ex amigos.

► 2– Drew McIntyre vs. Seth Rollins

Un buen combate. Fue un poco lento, comprensible por tratarse de la primera lucha de CM Punk tras sufrir su lesión, pero en el que pesó más la historia, con Seth Rollins como un réferi que hizo más que solo impartir justicia. Lo sucedido al final abre la posibilidad de una nueva rivalidad, la que íbamos a ver en WrestleMania 40.

► 1- Cody Rhodes vs. Solo Sikoa

Un buen combate que contó con muchos elementos a destacar gracias a la estipulación: el desempeño de Solo Sikoa (su problema en realidad es su falta de carisma), los regresos de Randy Orton y Kevin Owens, y por sobre todo, el regreso de Roman Reigns para atacara a Solo y encaminar el resultado en favor del American Nightmare, dando el pistoletazo de salida para una eventual confrontación en Survivor Series.