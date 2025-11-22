3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 21 de novimebre 2025

WWE SMACKDOWN 21 DE NOVIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con una el anuncio de las quintas integrantes de los equipos para el WarGames femenil.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 21 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

2– Carmelo Hayes vs. Bronson Reed

Esto podría haber sido mejor con menos tiempo; no necesitaban 13 minutos y los segmentos de control de Reed siguen careciendo de energía e interés. Cuando ataca, está bien, pero el control es otra historia y aún no lo domina del todo. Que Hayes haya avanzado está bien, ya que le dará una buena batalla a Gunther antes de caer, y el final protegió bastante a Reed.

► 1– Sin luchas de mujeres

Lo único relevante de las mujeres fue el hecho de que AJ Lee y Becky Lynch emergieron como las quintas integrantes de los equipos de WarGames femenil. Sin embargo, no hubo ninguna lucha de mujeres, ni tampoco alguna especie de celebración para Chelsea Green, quien recientemente ganó el Campeonato de los Estados Unidos.

LO MEJOR

► 3 – Se completaron los equipos femeniles para WarGames

El viernes, se confirmó la participación de las quintas luchadoras de los respectivos equipos en el WarGames femenil, en un evento que marcó el inicio del show. La noche fue aumentando la tensión entre las posibles compañeras Charlotte Flair y Rhea Ripley, y eventualmente vimos ya que todas se involucraron físicamente. Sin embargo, la historia al interior de cada equipo es algo que también se debe destacar.

► 2– Penta vs. Finn Balor

Final repentino, pero creo que eso es algo bueno; si hay algún inconveniente, es que esta combinación ya está muy vista, pero los dos funcionan bastante bien juntos y eso se notó en el ring.

► 1 – Ilja Dragunov vs. JD McDonagh

Hubo momentos de tensión al final y, como era de esperar, estos dos luchadores se complementan a la perfección. La actuación de Ilja sigue siendo impecable y JD estuvo a la altura. Excelente trabajo de ambos.