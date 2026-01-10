3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 9 de enero 2026

WWE SMACKDOWN 9 DE ENERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato WWE, con victoria de Drew McIntyre sobre Cody Rhodes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 9 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Giulia no es aprovechada

A pesar de que Giulia es una gran luchadora, y de que, en teoría, fue por su calidad en el ring que fue llevada a WWE, sigue siendo usada como ruda genérica que no genera reacción del público. Literalmente cualquier chica de NXT podría estar interpretando su papel.

► 2– La preocupación de Alexa Bliss

Alexa Bliss se mostró preocupada porque Charlotte Flair no estaría en su esquina debido a que se reportó enferma. Esa preocupación no fue visible una vez que salió rumbo al ring. Además, al teléfono le dijo a Charlotte que no sabía que la pondrían en una lucha titular, y lo dijo en tono de queja, siendo que las luchas titulares suelen manejarse como algo sumamente preciado.

► 1– Debut de Trick Williams

Aunque quieren manejar a Trick Williams como rudo, habría sido bueno presentarlo como alguien a quien hay que temer, pero apareció en un segmento con Randy Orton y fue golpeado por éste sin que buscara desquitarse. Luego luchó con Rey Fénix a quien derrotó, pero a duras penas. Definitivamente Trick no lució como alguien especial.

LO MEJOR

► 3– Debut de Jordynne Grace

Contrastando el debut de Trick Williams, el debut de Jordynne Grace fue todo lo contrario: Una lucha rápida contra Alba Fyre, a quien derrotó con facilidad. Además, fue encarada por la Campeona WWE, Jade Cargill. Los fans de inmediato la percibieron como alguien especial.

► 2– Carmelo Hayes vs. Shinsuke Nakamura

Shinsuke Nakamura fue quien contestó el reto abierto de Carmelo Hayes. Aunque no se esperaba que el japonés conquistara el Campeonato de los Estados Unidos, la lucha fue muy buena. Ninguno de los dos falla.

► 1 – Cody Rhodes vs. Drew McIntyre

Una lucha de nivel PPV para la cual dejaron la última hora del programa. Pocas veces puede verse en los programas semanales de WWE algo de tanta calidad. Más allá de que hubo un cambio titular, se agradece mucho que haya luchas que de verdad merezcan la pena.