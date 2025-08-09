3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 8 de agosto 2025

WWE SMACKDOWN 8 DE AGOSTO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a SummerSlam 2025. El programa concluyó con una lucha entre Drew McIntyre y Logan Paul contra John Cena y Cody Rhodes, que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 8 DE AGOSTO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Chelsea Green vs. Charlotte Flair

Un combate regular, que tuvo más bien el añadido del pastel de cumpleaños de Alexa Bliss, aunque recordó un poco a la infame rivalidad que Charlotte Flair tuviera con Toni Storm hace unos años en este mismo programa.

LO MEJOR

► 3– Motor City Machine Guns vs. Talla Tonga y JC Mateo

No tuvieron mucho tiempo debido al comercial, y los ex Campeones se llevaron la derrota tras empezar con fuerza y lograr una buena ofensiva. No fue el más espectacular de los combates, pero la fórmula funcionó en este caso considerando que los hombres de MFT andan enrachados; de hecho, luchar por el Campeonato de Parejas podría fortalecer esta división.

► 2– Sami Zayn vs. Solo Sikoa

Un final un tanto sorpresivo, ya que esperaba que Sami Zayn perdiera, considerando lo temible que es MFT. Que consiguiera una buena victoria frente a su ciudad natal fue una grata sorpresa, y el combate salió bastante bueno, mientras Sami lleva su racha ganadora a posicionarse como el próximo retador al Campeonato de los Estados Unidos.

► 1 – John Cena y Cody Rhodes vs. Drew McIntyre y Logan Paul

Una buena lucha de seguimiento tras los eventos de SummerSlam, con Cena dando sus últimos combates en la marca azul, mientras las estrellas se preparan para la gira en Europa. McIntyre se ha vuelto a posicionar como el siguiente retador de Cody Rhodes, mientras que John Cena logra mantenerse ocupado hasta su inevitable rivalidad contra Brock Lesnar.