3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 7 de noviembre 2025

WWE SMACKDOWN 7 DE NOVIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con una lucha entre Cody Rhodes contra Aleister Black, que culiminó sin resultado.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 7 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

2– Jade Cargill

Dado que Cargill es la nueva Campeona Femenina de la WWE, la WWE tenía la oportunidad de desarrollar un poco más su segmento para que resultara más completo. Podría haber sido una confrontación con otra superestrella para dejar claro quién sería su primera retadora, o una serie de promos con varias luchadoras expresando su descontento con las declaraciones de Cargill. Eso le habría dado más sustancia y lo habría hecho sentir más importante. No fue malo, pero no causó mayor impacto.

► 1– Reinado de Giulia

Con la derrota frente a Chelsea Green, se pone fin a un reinado bastante gris del Campeonato Femenil de los Estados Unidos, en el que apenas se veían defensas y apariciones en televisión. Poco impacto para una luchadora tan talentosa como Giulia, quien nunca pudo aprovechar que teía este título para hacerlo relevante.

LO MEJOR

► 3 – Lash Legend llega al elenco principal

Aunque pueda parecer un poco extraño que la suban para formar equipo con Nia Jax después de que Jakara Jackson, su compañera original en Meta-Four, fuera despedida en mayo, algo había que hacer con la estrella proveniente de NXT, quien puede demostrar su valía junto a una luchadora tan poderosa como Jax, y la rivalidad que se forme entre ellas cuando se separen será interesante. Ya vimos algo de eso en NXT en agosto, y fue bueno que Jax lo mencionara esta noche en su entrevista tras bastidores, reconociendo su enfrentamiento previo.

► 2– Cody Rhodes vs. Aleister Blck

Estos dos mostraron buena química. Era previsible el final del combate, por lo que no recibe una mejor calificación. De todas formas, fue un buen combate y será bueno verlos enfrentarse nuevamente.

► 1 – Ilja Dragunov vs. Johnny Gargano

Muy buen combate. La habilidad de Ilja Dragunov para ejecutar sus remates es excelente y los lanza en momentos inesperados. Además, vende los golpes de forma increíble, aunque por segunda semana consecutiva ha sido agradable verlo pelear con ventaja y ser el más grande. Gargano lució como suele hacerlo en combates individuales: nada mal, pero tampoco espectacular.