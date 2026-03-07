3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 6 de marzo 2026

WWE SMACKDOWN 6 DE MARZO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con una lucha entre Drew McIntyre y Cody Rhodes por el Campeonato WWE, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 6 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Gauntlet Match

Un combate decente, pero un tramo intermedio algo apagado. Ángel y Berto siempre han tenido talento en el ring, pero siguen teniendo dificultades para que la gente realmente se interese por ellos. Que The Guns recibiera una mala decisión en su eliminación fue un tanto extraño, ya que desinfló las cosas. Los Wyatt y Solo Squad seguirán enfrentándose, pero a estas alturas parece que los Wyatt les costarán los títulos, lo cual probablemente sea lo mejor, ya que no necesitan congelar la división de parejas por esa interminable rivalidad.

► 1– Gargano, ¿De salida?

Tras la salida de Tommaso Ciampa, hemos visto a Johnny Gargano deambular y pasar triste acostado sobre una superficie. Parece que no saben qué hacer con él, y ahora terminó perdiendo en un squash contra Oba Femi.

LO MEJOR

► 2– Carmelo Hayes vs. Hijo del Dr. Wagner Jr.

Muy buen combate, la falta de dramatismo lo perjudicó un poco y hubo un momento un poco extraño al principio, pero después empezaron a conectar de verdad. Wagner tiene un trabajo sólido y Melo hizo un buen trabajo, vendiéndonos la posible sorpresa, con ambos complementándose bien a medida que transcurrió el encuentro.

► 1 – Drew McIntyre vs. Cody Rhodes

Estos dos desarrollaron una química increíble durante su rivalidad; es una pena que hayan quedado un poco sobreexpuestos, pero Drew ha demostrado su valía visual en algunos aspectos. La semana que viene se consolidará si solo tenemos Cody vs. Randy o si Drew y Fatu entran en esa lucha, pero no se descarta que solo serán Drew vs. Fatu y Randy vs. Cody en WrestleMania.