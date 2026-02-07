3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 6 de febrero 2026

WWE SMACKDOWN 6 DE FEBRERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha entre Randy Orton, Solo Sikoa y Aleister Black, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 6 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Evento estelar

Esto fue demasiado largo y podría haberse reducido a la mitad para un mejor resultado. Que Orton siga adelante está bien, y era más una cuestión de si lograría cubrir a Sikoa limpiamente o si los Wyatt iban a interferir para costarle la lucha, pero igual esto se sintió eterno a pesar de algunas buenas acciones.

► 1– Formato de tres horas

Sólo cinco luchas en tres horas de programa es demasiado tedioso. En todo caso, ya fue una mejoría respecto a las dos ediciones previas, aunque igual la calidad de las luchas no fue de lo mejor.

LO MEJOR

► 3– Enfoque hacia el futuro

Con Elimination Chamber en tres semanas, ya empezamos con las luchas clasificatorias para el evento y, si bien su calidad no fue de la mejor, al menos ha dejado sentado las bases para futuras rivalidades.

► 2– Tiffany Stratton vs. Chelsea Green vs. Lash Legend

Que Stratton consiga la victoria sobre una de las luchadoras más destacadas de la división no está nada mal, ya que Green no se deja amilanar por las derrotas. Al mismo tiempo, creo que Legend conseguirá una historia más importante cuanto antes, ya que necesita algo mejor que «ella también está en este combate» después de una actuación tan buena en el Rumble.

► 1 – Iyo Sky y Rhea Ripley vs. Giulia y Kiana James

Fue un combate repleto de acción, y los últimos minutos lo hicieron aún mejor. Sky y Ripley se han convertido en un buen equipo, y ojalá que no sean el equipo que perderá los títulos ante las Bellas en un momento histórico. James y Giulia no fueron los mejores retadoras, pero aquí hicieron un buen trabajo.