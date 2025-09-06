3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 5 de septiembre 2025

WWE SMACKDOWN 5 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Clash in Paris. El programa concluyó con un segmento entre Becky Lynch y CM Punk, que culminó con el regreso de AJ Lee.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 5 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Muchos comerciales

Dos horas de un programa que generó mucha expectativa, pero asimismo, estuvo cargado de cortes comerciales. Afortunadamente, esto solo afectó a los fanáticos de Estados Unidos de América, porque en Netflix se pudo ver la mayoría de los combates.

► 1– Giulia vs. Michin

La reacción del público fue nula. Ambas se esforzaron pero no salió como esperaba y hubo algunos fallos de ejecución. Se necesita más si se quiere resaltar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

LO MEJOR

► 3– Damian Priest vs. Aleister Black

Una lucha que cumplió su propósito: tuvo tiempo y fue intensa, a la vez que deja abierta la rivalidad para poder tener un combate con estipulación.

► 2– Regreso de AJ Lee

Aunque ya se sospechaba de su regreso cuando se supo que Becky Lynch cerraría el programa en Chicago, pero aún así es bueno ver de vuelta a AJ Lee por primera vez en más de diez años. El público vibró con ello, y al igual que Punk, ella dejó la WWE con mucho pendiente (porque su salida fue sorpresiva) y buscará retomar las cosas en donde las dejó.

► 1 – Sami Zayn vs. John Cena

Un buen combate, tal como se esperaba, con un Cena que sigue homenajeando a algunos de sus antiguos rivales y Sami que resistía con todo. No hubo ganador debido a la intervención de Lesnar, pero ya se dejó en caminado el siguiente combate del 17 veces Campeón Mundial, quien suma otro gran combate en su gira de retiro y ya solo le quedan siete fechas.