3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 5 de diciembre 2025

WWE SMACKDOWN 5 DE DICIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con un combate entre Gunther y LA Knight que definiría al último rival de John Cena, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 5 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Asuka vs. Kairi Sane

Aunque la interferencia de Asuka mantuvo las cosas en marcha lo suficiente como para darle un dolor de cabeza a Alexa Bliss, no fue un buen combate, aunque es probable que nos acerquemos a una lucha por el título a tres bandas entre Nia Jax y Lash Legend, lo cual es al menos una buena señal para la división.

► 1– Jade Cargill vs. Alba Fyre

Una lucha bastante corta y en el que se ve que todavía Jade Cargill no cuenta con una retadora creíble, o que al menos represente una amenaza para su reinado como Campeona.

LO MEJOR

► 3– Se viene el MFT vs. Wyatt Sicks

Tuvieron una promo bastante enfocada en esta nueva rivalidad entre facciones, misma que les permitirá mantenerse ocupados durante las siguientes semanas. También podría estar en juego el Campeonato de Parejas WWE, así que esperamos que esta rivalidad (con potencial) cumpla las expectativas.

► 2– Ilja Dragunov vs. Carmelo Hayes

Empezaron a tomar impulso cerca del final, pero el resultado tiene sentido. Lo más importante es que hay algunas historias preparadas para el futuro. Dragunov no estará contento con lo sucedido (la interferencia) y una lucha por equipos es una posibilidad, pero el «Mad Dragon» saldrá de un buen combate para enfocarse en otro contra Ciampa.

► 1 – Gunther vs. LA Knight

Así debió ser, con LA Knight dándolo todo, pero sin poder con el monstruo Gunther. Ahí es donde debería estar la cosa el próximo fin de semana, cuando esa versión de Gunther se enfrente a John Cena. Knight se esforzó mucho, pero se quedó corto, y la rendición hizo que Gunther luciera mucho mejor, dejando un claro mensaje al 17 veces Campeón Mundial.