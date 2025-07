3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 4 de julio 2025

WWE SMACKDOWN 4 DE JULIO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Evolution 2. El programa concluyó con un combate entre Jimmy Uso y Jacob Fatu vs. The Bloodline, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 4 DE JULIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Reinado de Tiffany Stratton

El reinado de Tiffany Stratton ha ido de más a menos e incluso varias defensas contra Nia Jax dan cuenta de la falta de ideas para emparejarla. Ahora llega Trish Stratus, quien la retará en Evolution, pero en el que la construcción ha resultado muy extraña y simplemente las insertaron allí por una conversación tras bastidores y para que tengan un combate de relevancia en el evento premium 100% femenil.

► 1– Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Piper Niven y Alba Fyre vs. Michin y B-FAB

Aún no se entiende el emparejamiento entre Charlotte Flair y Alexa Bliss (quienes deberían ser rivales y no aliadas), pero ciertamente buscarán hacer algo con ellas y el dúo va rumbo a Evolution para luchar por el Campeonato Femenil de Parejas, dándoles algo de relevancia.

LO MEJOR

► 3– Los Wyatt Sicks se hacen sentir

Los Wyatt Sicks volvieron a las pantallas desde hace algunas semanas y han dejado en claro sus intenciones de ir por el Campeonato de Parejas y no es una mala idea. Poco a poco van ganándose su lugar aquí.

► 2– Jacob Fatu y Jimmy Uso vs. The Bloodline

La historia alrededor de The Bloodline continúa, y vimos aquí un buen combate «familiar», cada uno imponiendo su estilo, involucrando al propio Jimmy Uso que a nivel individual no generaba impacto. Lo que vimos posterior al combate también hay que destacar porque The Bloodline sigue demostrando que son una unidad fuerte gracias al regreso de Tanga Loa y la llegada de Tala Tonga.

► 1 – Rey Fenix y Andrade vs. Axiom y Nathan Frazer

Una buena lucha se ha dado aquí, con el dúo mexicano combinándose bastante bien. Eso sí, una lástima por la derrota de Axiom y Nathan Frazer, quienes han mostrado buenas cosas desde que llegaron al elenco principal.